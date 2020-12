Für viele Sportler war das Jahr 2020 coronabedingt ohne große bzw. größere Höhepunkte – nicht so für den Unterstinkenbrunner Freerider Clemens Kaudela. Im Gespräch mit der NÖN brachte es der 30-Jährige auch kurz und knackig auf den Punkt: „Die Saison ist eigentlich toll verlaufen.“

So konnte er mit seinem Mountainbike zum Beispiel an so prestigeträchtigen Events wie der „Fest Series“ und „Audi Nines“ teilnehmen. Bei Ersterem handelt es sich um eine Serie an Veranstaltungen auf der ganzen Welt und bei Zweiterem um ein fünftägiges Sportfest in einem Steinbruch in Deutschland. Der Weinviertler erklärt, wie das trotz Covid-19 ging: „Wir sind nicht von Zuschauern abhängig, zudem lassen sich bei uns alle Bestimmungen recht leicht einhalten.“

Red Bull Rampage „ist das Höchste“

Um auch in nächster Zeit seinen Sport hauptberuflich ausüben zu können, schloss Kaudela vor Kurzem auch einen Vertrag mit dem jungen steirischen Unternehmen Dsire Teadrink ab. „Die Idee zur Gründung des Unternehmens ist richtig cool und auch die Chemie mit dem Chef hat sofort gepasst“, erklärt der Unterstinkenbrunner. Neben einigen Videoprojekten hat er sich sein sportlich größtes Ziel gesetzt: die Teilnahme an der Red Bull Rampage.

Die Veranstaltung in den Vereinigten Staaten hat sich in den letzten 18 Jahren zum begehrtesten Titel im Freeride- Mountainbike entwickelt. „Das ist das Höchste, was du in unserer Sportart erreichen kannst“, weiß Kaudela. Um was geht es? Man ist Fahrer und Streckenbauer in einem, wie der Weinviertler erklärt: „Du meißelst dir deine Strecke mit zwei Helfern acht Tage lang in der Wüste in die Klippen von Utah, und am neunten Tag ist das Finale, wo du Kraft brauchst und dein ganzes Können zeigst.“

Kaudela wie ein guter Weinviertler Wein

Dafür arbeitet Kaudela mit einer Trainerin aus Innsbruck zusammen, um seine Fitness auf das nächste Level zu bringen. Täglich ein bis zwei Stunden stehen da am Programm, und das neben dem Training am Bike. Kein Wunder, dass der Routinier meint: „Ich bin vor Kurzem 30 geworden, und ich war noch nie so gut am Bike wie jetzt. Ich bin als Weinviertler scheinbar wie guter Wein, je älter desto besser (lacht).“ Bei den letzten Events war er immer einer der Älteren, ist aber definitiv die meisten Runden von allen gefahren. „Von wegen mit 30 ist es in unserem Sport zu Ende, ich fühle mich so fit wie nie. Wenn du auf dich schaust, geht noch so einiges“, meint Kaudela.

Allerdings ist er nicht nur Fahrer, sondern bekanntlich auch Streckenbauer. Mit seiner Firma war er heuer auch recht fleißig. Unter anderem wurde in der Steiermark eine neue Strecke für das Trailland Miesenbach (www.trailland.at) gebaut. „Auf diese Strecke bin ich ganz besonders stolz, weil da für jede Könnensstufe etwas dabei ist. Außerdem gab es laut den Betreibern kaum Verletzte, das deutet auf die gute Ausführung der Strecke hin.“

Stichwort Strecke: Kaudela hat ja 2017 eine Pumptrack-Anlage in seiner Heimatgemeinde gebaut, wie ist da der Stand der Dinge? „Die Leute kommen gerne zum Benutzen, aber nicht zum Erhalten. Ich brauche da unbedingt Hilfe, weil alleine erhalten und pflegen schaffe ich nicht. Vielleicht finden sich ja Leute, die mir helfen.“