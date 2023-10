Turnier des Poysdorfer Frisbee Vereins begeisterte

Der Poysdorfer Ultimate Frisbee-Verein Nitro Circles veranstaltete im Oktober wieder sein zweitägiges Turnier. Zwölf Teams aus ganz Österreich und der Slowakei trafen bei der bereits neunten Ausgabe vom "An'Sturm", wie das herbstliche Turnier betitelt wird, im sportlichen Wettkampf in Wetzelsdorf aufeinander. Auch zahlreiche Zuschauer besuchten den Sportplatz, um die sportlichen Höchstleistungen rund um die fliegende Scheibe zu bewundern und anzufeuern.

In einem spannenden Finale setzte sich letztendlich das Team „Hawidere“ aus Wien gegen das Team „Techno Ultimate“ ebenfalls aus Wien durch - und gewann damit das Turnier. Die Gastgeber konnten sich auf dem respektablen siebten Platz einreihen. Den Sieg in der Spirit-Wertung für die größte Fairness am Spielfeld ging ex aequo an die Gastgeber und das Slowakische Team "Kus Plastu".

Mit diesem organisatorischen und sportlichen Erfolg zum zehnjährigen Bestandsjubiläum des Poysdorfer Ultimate Frisbee Vereins setze man nun top-motiviert das Training fort, um für die anstehende Hallensaison gerüstet zu sein.