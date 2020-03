Jeder kennt sie und jeder kennt ihre Funktion – die Steinschleuder. In vielen Sagen, Geschichten und Erzählungen ist sie Bestandteil, die bekannteste ist wohl der Kampf zwischen David und Goliath in der Bibel. Was die wenigsten Leute wissen: Es gibt auch einen offiziellen Sport, das Werfen mit der klassischen Steinschleuder. Dort gab es für den Ulrichskirchener Gerhard Stüttler zuletzt ein Erfolgserlebnis: Er gewann bei der Weltmeisterschaft im spanischen Mallorca Silber im Mannschaftsbewerb mit dem österreichischen Team.

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft, einfach nur top“, strahlte der 58-jährige Stüttler. Insgesamt gab es für die rot-weiß-roten Sportler um Aushängeschild Christian Sam aus Baden einmal Gold und viermal Silber. Stellt sich die brennende Frage, wie man überhaupt zu diesem Sport kommt? „Da muss ich etwas ausholen, denn das hat alles mit einer Wohngemeinschaft angefangen“, schmunzelt der Wahl-Ulrichskirchener.

Der gebürtige Vorarlberger wohnte mit renommierten Archäologen zusammen, mit denen er über seine Arbeit als Filmemacher in Kontakt gekommen war, und diese forderten ihn eines Tages auf, einmal mitzumachen beim „Schlingeln“, wie das Schleudern auch heißt. „Ich habe mir gedacht, warum nicht. Und seitdem bin ich hängengeblieben“, erklärt Stüttler.

Dreimal pro Woche trainiert

So richtig für Wettkämpfe zu trainieren, war lange Zeit kein Thema, erst im letzten halben Jahr packte ihn dann doch das Wettkampffieber. Dreimal die Woche wurde im Garten oder in einer Schottergrube in Ulrichskirchen trainiert – mit einigen Begleiterscheinungen: „Ich habe öfters Spaziergänger beobachtet, die mir zugeschaut haben. Die werden sich wohl gedacht haben, warum wirft ein erwachsener Mann Steine mit einer Steinschleuder (lacht).“

Worauf kommt es eigentlich an bei dieser nicht alltäglichen Sportart? „Erfahrung, Erfahrung und nochmals Erfahrung“, weiß Stüttler, der darauf hinweist, dass es am Anfang auch nicht ganz ungefährlich ist, weil man sich leicht den Stein ins Gesicht bzw. Auge schießen kann. Er spricht von einer Mischung aus Sport und Konzentration, wobei die Koordination eben sehr wichtig ist.

Zudem sieht Stüttler einen großen Vorteil: „Es gibt keine Altersgrenze, egal ob jung oder alt, jeder kann mitmachen. Das geht, wie bei der WM deutlich zu sehen war, gleich über drei Generationen.“