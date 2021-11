Wie David gegen Goliath: Weltmeister mit der Steinschleuder

Fast jeder kennt die Geschichte von David und Goliath aus der Bibel. Dort steht geschrieben, wie der schmächtige David den Hünen Goliath mit einer Steinschleuder in die Knie zwingt. Aber dass die Steinschleuder auch ein Sportgerät sein kann, ist deutlich weniger bekannt. Noch weniger Leute wissen, dass es in dieser Disziplin auch Weltmeisterschaften gibt und Österreich eine Großmacht ist – auch dank Weinviertler Hilfe.

200 Teilnehmer aus 22 Nationen

Aber der Reihe nach: Etwa 200 Teilnehmer aus 22 Nationen weltweit trafen sich diesen Oktober bei der WM, organisiert von der spanischen Federacion Tirdefona auf den Balearen in Ibiza, um die Zielgenauigkeit beim Werfen mit der traditionellen Steinschleuder zu vergleichen.

Und die rot-weiß-roten Athleten um den Ulrichskirchener Gerhard Stüttler räumten ordentlich ab: Erstmals wurde man Weltmeister im Teambewerb, zudem holte Stüttler auch Silber im Einzel Stein. Die weiteren Medaillen holten Christian Sam (Silber Einzel Ball; übrigens ein weiterer Niederösterreicher aus Deutsch-Brodersdorf), Uwe Pelzer (Gold Einzel Stein) und Channing Charpentier (Gold Einzel Ball). „Damit konnten die Erfolge vom letzten Jahr noch übertroffen werden“, strahlte Stüttler.

„Alleine das erstmalige Treffen der Scheibe mit der Schleuder bedarf schon einiger Übung. Das kann wortwörtlich ins Auge gehen.“

Gerhard Stüttler, Ulrichskirchner „Schlingler“

Aber wie läuft so ein Wettkampf ab? Die Zielscheibe (Diane genannt) besteht aus zwei Trefferzonen – ein Treffer auf das Quadrat aus Holz zählt einen Punkt, ein Treffer auf die runde Stahlscheibe in der Mitte Durchmesser zählt zwei. Es gibt mehrere Modalitäten an Projektilarten und Distanzen, zum Beispiel mit Steinen auf 30 Schritt oder mit Tennisbällen auf 20 Schritt.

Bei den Turnieren ist aber Vorsicht geboten, denn die Schleuder kann auf diese Distanz bei einem Treffer mit über 300 km/h ähnlich wie bei David gegen Goliath die tödliche mannstoppende Wirkung einer großkalibrigen Pistole entfalten. „Alleine das erstmalige Treffen der Scheibe mit der Schleuder bedarf schon einiger Übung. Das kann wortwörtlich ins Auge gehen“, weiß Stüttler.

„Schlingler“ trainieren im Steinbruch

Nach dem Weltmeistertitel im Einzel von Sam konnte die Kampfmannschaft des Vereins „Schlingel Team Austria“ wieder ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen: „Die Konkurrenz ist stärker geworden, ich bin mit dieser Ausbeute sehr zufrieden“, meint Obmann Sam, der übrigens auch immer wieder im MAMUZ Asparn/Zaya anzutreffen ist, wo bei ihm auch die Leidenschaft für die Steinschleuder begann.

„Das intensive Training im Sommer hat diese Leistung möglich gemacht.“ Bei günstigen Wetterbedingungen trainieren Stüttler, Sam und Co. meist im Freien im Steinbruch der Firma Schraufstädter in Leithaprodersdorf, im Winter auch in der Halle des Sporthotels „Kantine“ in Ebreichsdorf.