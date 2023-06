Vize-Staatsmeister-Titel für LFS Mistelbach

Vize-Staatsmeister Mistelbach. Die LFS trumphte in Niederösterreich auf und durfte dadurch beim siebenten Bundesfußballturnier der Landwirtschaftsschulen in Vorau teilnehmen. In der Steiermark kämpften sich die Weinviertler - ohne Punktverlust - bis ins Finale vor und mussten sich nur der LFS Althofen (Kärnten, Anm.) beugen. Dritter wurde die LFS Grabnerhof (Steiermark, Anm.).

Individuelle Auszeichnungen gab es auch, so wurden Marc Pecirep als bester Spieler und Marc Shcherbyna als bester Tormann des Turniers ausgezeichnet.

Bildung-Landesrätin gratuliert

„Die Mannschaft der LFS Mistelbach zeigt, dass neben der fachlichen Ausbildung in den Fachbereichen der Landwirtschaft auch der Sport am Stundenplan eine wichtige Rolle spielt. Denn körperliche Fitness unterstützt die intellektuelle sowie soziale Entwicklung junger Menschen und stärkt die Konzentrationsfähigkeit sowie die Leistungsbereitschaft“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die herzlich zum Vize-Staatsmeister-Titel gratuliert. „Sport bietet eine hervorragende Plattform, um den Zusammenhalt und die Teamarbeit zu fördern. Aber neben den sportlichen Leistungen, darf der Spaß an der Bewegung nicht zu kurz kommen“, so Teschl-Hofmeister weiter.