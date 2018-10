Erfolgreich mit vier Beinen und auf vier Rädern – so kann der NÖ-Landesmeistertitel für die aus Guttenbrunn (Anm.: Ottenthaler Katastralgemeinde) stammende Ingrid Cermak bezeichnet werden. Die 24-Jährige holte sich mit Beifahrerin Savine Böck beim sechsten und letzten Teilbewerb der NÖ Landesmeisterschaft der ländlichen Fahrer in Heidenreichstein den Titel.

Laut Cermak kam das völlig überraschend: „Ich habe am Anfang der Saison überhaupt nicht damit gerechnet. Vor dem letzten Fahrertreffen war ich einen Punkt vor dem Zweitplatzierten.“

Da dieser beim letzten Fahrertreffen einen Nuller (Anm.: ohne Abwürfe) im Kegelfahren fuhr und Cermak zwei umstieß, dachte sie nicht, dass es sich ausgehen würde. „Umso größer waren die Überraschung und die Freude bei der Siegerehrung“, strahlte Cermak, für die der Meistertitel der bisher größte Erfolg in ihrer Kar riere war.

„Ende 2016 habe ich mir selbst ein junges Pferd gekauft und 2017 fuhr ich zu meinem ersten Fahrertreffen bzw. Turnier. So hat es angefangen.“

Die Liebe zu den Pferden begann für die Ottenthalerin mit circa zehn Jahren: „Am Anfang bin ich eigentlich nur geritten, irgendwann bin ich dann aufs Kutschenfahren gekommen und war mit Bekannten öfter auf Turnieren mit.“

Ein tolles Team: Ingrid Cermak aus Guttenbrunn mit ihrem neunjährigen polnischen Warmblutrappen „Rocco“. | privat

Irgendwann reizte es Cermak, es selbst bei einem Turnier zu probieren. „Ende 2016 habe ich mir selbst ein junges Pferd gekauft und 2017 fuhr ich zu meinem ersten Fahrertreffen bzw. Turnier. So hat es angefangen.“ Was Cermak gerade am Kutschenfahren so begeistert? „An diesem Sport fasziniert mich am meisten die gute Kommunikation zwischen Pferd und Fahrer, obwohl man nicht direkt am Pferd sitzt.“

Damit ist die Saison 2018 beendet, an Zielen mangelt es Cermak aber nicht: „Über den Winter fleißig trainieren, und im Frühjahr 2019 möchte ich wieder voll durchstarten.“