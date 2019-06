Der Glocknerman ist eine Non-Stop-Extremradveranstaltung für Einzel- und Teamfahrer, eine der härtesten in ganz Europa – und war 2019 zugleich die inoffizielle Ultraradmarathonweltmeisterschaft. Mit dabei war auch ein Weinviertler: Philipp Kaider aus Wolkersdorf vom Team kkcycling.at by Drott.

Der 32-Jährige startete im Ultrabewerb, wo es zweimal den Großglockner und die lange Lesachtalschleife zu bezwingen galt – insgesamt 1.000 Kilometer und sagenhafte 16.000 (!) Höhenmeter. Die Zielsetzung des Wolkersdorfers war klar: unter 40 Stunden bleiben. Und eines vorweg: „Es lief wesentlich besser ab als geplant“, wie Kaider verriet, wenngleich er hinzufügt: „Alles kam anders als erwartet.“ Denn noch vor dem Start passierte ein Malheur: Der Leistungsmesser fiel aus, sodass der Ausdauersportler auf sein Gefühl vertrauen musste. „Ich dachte, das kann ich gut, aber das war ein Irrglaube (lacht).“

Denn Kaider ging das Rennen viel zu schnell an; nach 300 Kilometern hatte er zwar überlegen die Führung inne, mit 35 Minuten Vorsprung auf seinen schärfsten Verfolger und den Top-Favoriten dieses Bewerbs, Ralph Diseviscourt aus Luxemburg, doch sollte sich dieser Blitzstart rächen: „Er hat mich dann im Lesachtal eingeholt und beim Anstieg auf den Glockner abgehängt.“

„Ich habe am Ende schon nicht mehr gewusst, wie ich auf dem Sattel sitzen kann.“ Kaider über die Probleme nach über 30 Stunden auf dem Rad

Stichwort Glockner: Wie hart war es, auf das Dach Österreichs zu kommen? „Brutal, vor allem, weil du dort in der Mitte des Rennens rauf musst. Da sind Steigungen von 15 bis 17 Prozent dabei, viele haben hier aufgeben müssen.“

Nicht so Kaider, der sich über die Berge kämpfte, dabei aber mit einem kleinen Motivationsproblem zu kämpfen hatte: „Ich wusste, dass ich Ralph nicht mehr einholen kann, aber genauso, dass mich der Dritte im Normalfall auch nicht mehr gefährden kann. So war es eine Quälerei.“

Sein Betreuerteam, insgesamt sechs Mann und Frau stark, versuchte, ihn mit Musik und dergleichen aufzuheitern, doch der Weinviertler war froh, es dann ins Ziel zu schaffen: „Ich habe am Ende schon nicht mehr gewusst, wie ich auf dem Sattel sitzen kann.“

Dennoch war die Freude groß, als er in 36:19 Stunden als Gesamtzweiter die Ziellinie überquerte, knapp zwei Stunden hinter Disevis court, der 2018 Zweiter beim berühmt-berüchtigten Race Around America wurde. „Mit dieser Zeit bin ich stolz, damit bin ich auch in der ewigen Bestenliste des Bewerbs unter den Top fünf. Das kann sich sehen lassen“, strahlte der Wolkersdorfer, der als nächstes am „Race around Austria“ Mitte August teilnehmen wird.