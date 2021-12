Nächstes Bezirks-Ass geht nach Amerika

Für Namu Sarmini vom Golfclub Schloss Schönborn beginnt in der nächsten Woche ein Abenteuer. Er wird die Reise in die USA antreten, der 19-Jährige erhielt nämlich ein Athletenstipendium an der Florida Gulf Coast University (FCGU) in Fort Myers.

Nach zwei erfolgreich absolvierten Tests wird er ab Jänner dort studieren. Vorrangiges Ziel ist dabei aber nicht der Sport, vielmehr steht für Sarmini die Möglichkeit, Ausbildung und Golf zu kombinieren, im Fokus. „Mein Grund, nach Amerika zu gehen, ist, dass ich auf jeden Fall einen Abschluss machen möchte. Wie ich mich im Golf entwickle, werden wir dann eh sehen“, erklärte das Talent. „Aber natürlich hoffe ich aufgrund des dortigen Stellenwerts und der Trainingsbedingungen auch, mich dort weiterzuentwickeln.“

Zoe Vartyan lebt den Traum bereits vor

Für Zoe Vartyan ist der Traum, in Amerika zu studieren, bereits Realität. Die 20-Jährige, ebenfalls im GC Schloss Schönborn beheimatet, studiert an der Central Michigan University im Bundesstaat Michigan und befindet sich dort gerade in der wettkampffreien Zeit.

Langweilig wird ihr aber dennoch nicht. Neben ihrem Studium und dem Training in verringertem Umfang arbeitet sie derzeit auch an einem Forschungsprojekt in einem Psychologie-Labor. Weihnachten wird Vartyan aber zu Hause in Österreich verbringen. „Da werde ich weitertrainieren und ein bisschen an der Technik arbeiten, aber auch ein bisschen Pause machen und Skifahren gehen“, erzählte sie.