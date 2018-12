Ein intensives Jahr liegt hinter dem Großengersdorfer Lukas Windischberger (27). Der aktuell beste Racketlon-Spieler der Welt räumte 2018 erneut im Schläger-Vierkampf ab, steigerte sich aber auch in den Einzelsportarten Badminton und Squash, wo er es ebenfalls zum Nationalteamspieler schaffte. Jetzt traf er eine Entscheidung, wo der Schwerpunkt 2019 liegt – und es wird nicht Racketlon, sondern vor allem Squash sein.

Aber der Reihe nach: Im letzten Halbjahr laborierte der Weinviertler an Problemen im Sprunggelenk. Nach dem Racketlon-World-Tour-Event in Wien hat sich gezeigt, dass die Probleme vor allem im Badminton auftreten und dadurch verstärkt werden. „Das Problem liegt in einer Entzündung bei der Sehne, die unter dem inneren Knöchel verläuft“, erklärt Windischberger. „Aus diesem Grund hab ich für dieses Jahr alle Badminton-Aktivitäten auf Eis und den Fokus auf Squash sowie Krafttraining inklusive Stabilisationstraining im Sprunggelenk gelegt.“

Im Squash war in den beiden vergangenen Wochen noch Ligabetrieb. In der 2. deutschen Liga konnte er auf Position eins einen überraschenden Sieg für sein Team SC Wiesloch einfahren, und zwar gegen einen deutschen Top-15-Spieler. Gegen einen ägyptischen Legionär verlor Windischberger nur knapp. In der österreichischen Bundesliga sorgte er mit zwei Siegen für sein Union Squash Team Wien dafür, dass sein Verein auf dem dritten Platz in der Tabelle ins neue Jahr starten wird.

„Aufgrund meiner Erfolge im Racketlon in den letzten Jahren hat die Motivation etwas nachgelassen.“Lukas Windischberger erkennt Abnützungserscheinungen

Jetzt widmet er sich schon seiner Saisonplanung für 2019. „Diese sieht so aus, dass aufgrund meiner Erfolge in den letzten Jahren im Racketlon die Motivation etwas nachgelassen hat, weiterhin so intensiv an der gleichzeitigen Entwicklung in vier Sportarten zu arbeiten“, erklärt der Weinviertler.

Auch die Tatsache, dass er seit mehr als einem Jahr 40 Stunden pro Woche im Büro verbringt, floss in seine Entscheidung ein. „Daher habe ich nach langem Nachdenken entschlossen, dass im kommenden Jahr vor allem Squash in Kombination mit der stetigen Weiterentwicklung meiner physischen Stärke im Mittelpunkt stehen wird.“

Der Hintergedanke war dabei auch jener, dass es ihm durch diesen Schritt jederzeit möglich ist, ohne allzugroßen Aufwand mehr oder weniger spontan für diverse Racketlon-Einsätze gut gerüstet zu sein.