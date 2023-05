Golf-Herren haben den Aufstieg geschafft

Das Team rund um Captain Werner Stetzl ging von 12. bis 14. Mai im Golfclub Diamon Ottenstein in stärkster Besetzung an den Start und konnte so mit Siegen gegen die Mannschaften aus Guntramsdorf und Breitenfurt den ersten Platz erreichen.

„War in den letzten Jahren der Klassenerhalt ein wichtiges Ziel, so ist mit diesen erfolgreichen Meisterschaften der Aufstieg in die 2. Division verbunden“, freut sich Golfclub-Manager Michael Frank, der selbst im Team mit dabei ist.

Mid Amateure sind Spieler ab dem 30. Lebensjahr. Der Aufstieg bedeutet, dass die Golfer aus Poysdorf ab nächstem Jahr in der zweithöchsten Spielklasse niederösterreichische Meisterschaften spielen werden.