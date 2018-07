Auf ein Neues! Nach ihrem vorjährigen Erfolg bei der „Pothole Rodeo“-Rallye quer über den Balkan starteten die Mistelbacher Eco-Sportler Benjamin Hymer und Alexander Schöfböck am Samstag in Graz auch in die Auflage 2018. Die Spielregeln sind dieselben wie vor zwölf Monaten: Nur Fahrzeuge, die 20 Jahre oder älter sind und in der Anschaffung nicht mehr als 500 Euro kosteten, sind erlaubt.

Im Fall der Mistelbacher erfüllt wieder ein speziell adaptierter VW Vento die Bedingungen. Die Karosse mit Baujahr 1997 muss in acht Tagen rund 4.000 Kilometer durch teilweise abenteuerliches Gelände in insgesamt elf Ländern zurücklegen – die „letzten Schlaglöcher Europas“ inklusive.

„Das Einzige, was die fragen, ist eigentlich nur, was wir da machen.“ Benjamin Hymer über die südländische Polizei

„Es geht dieses Jahr etwas mehr in den Nordosten, Richtung Moldawien eben. Dafür fällt Griechenland weg“, erzählt Hymer. Gleich geblieben ist, dass das Tempo nicht im Vordergrund steht, vielmehr geht es um Spaß und Abenteuer. So gibt es zwischendurch etwa zahlreiche Badegelegenheiten in kristallklaren Bergseen, Süßwasserseen, dem Schwarzen Meer oder an diversen Sandstränden.

Bei jeder Tagesetappe müssen auch verschiedene Aufgabenstellungen („Challenges“) erledigt und dabei Punkte gesammelt werden. Wie 254 andere Teams versucht auch das Mistelbach-Duo, dabei besonders gut abzuschneiden. Um den zwölften Platz aus dem Vorjahr eventuell zu verteidigen, begann man schon im Vorfeld, via Facebook zu sammeln – für eine besondere Challenge auf dem Weg nach Moldawien: Zur Unterstützung der gemeinnützigen Organisation ORA International, die armutsgefährdete Kinder unterstützt, wurden Dinge gesucht, die ein Kinderherz höherschlagen lassen. Hymer und Schöfböck starteten am Samstag mit Schulunterlagen und Spielsachen im Auto auf ihre Tour: „Ein paar Sachen haben wir zusammenbekommen, die werden wir dort abgeben. Ich finde, dass das eine super Idee ist.“

Die Utensilien brachten die beiden Weinviertler am Montag in ein Kinderheim in Moldawien, zuvor hatten sie schon ein paar Probleme zu überwinden: Aufgrund eines Gewebebruchs musste das Duo Reifen wechseln, dann ging am Sonntag der Sprit aus. Und weil dann auch noch der Kühlschlauch platzte, war die Nacht auf Montag eine kurze. Via Facebook gab es aber bald die gute Nachricht: Ersatzschlauch war an Bord, der Schaden ist behoben. Es konnte weitergehen.

Was sagt eigentlich die Polizei zu so vielen gebrechlichen Autos auf einem Fleck? Bei dieser Frage muss Hymer grinsen: „In Österreich sind wir nicht so lange, dass da viel passieren könnte, und im Ausland ist es nicht so streng. Natürlich werden wir viel angeschaut und voriges Jahr sind wir drei, vier Mal aufgehalten worden von der jeweiligen Polizei – aber das einzige, was die fragen, ist eigentlich nur, was wir da machen (lacht).“