Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Mistelbach

Männersdorfer schreibt in Japan Geschichte

Tolle Auftritte am Boden, Sprung und Stufenbarren, Sturz am Schwebebalken – mit dieser Performance heißt es für Marlies Männersdorfer (24) nach ihrem Auftritt in der Qualifikation der Weltmeisterschaft in Japan Zittern. Vier von zehn Gruppen sind nämlich noch nach ihr dran, doch es geht sich aus für die Kunstturnerin aus Obersdorf, die mittlerweile in Vorarlberg lebt, trainiert und für die dort beheimatete TS Jahn Lustenau startet. Wobei „ausgehen“ in diesem Fall einen ganz großen Wurf bedeutet: Als erste Österreicherin überhaupt darf Männersdorfer ein Finale bei einer Kunstturn-WM bestreiten.

Eine gewisse Gertrude Kolar hat zwar 1951 eine Bronzemedaille im Mehrkampf erobert, damals aber noch ohne separat ausgetragenes Finale. In Japan dürfen die besten 24 ein solches bestreiten, Männersdorfer qualifiziert sich gerade noch als Letzte dafür. Ihre Leistung erinnert dann frappant an die Qualifikation, denn wieder folgt einer guten Leistung am Boden, Sprung und Stufenbarren ein Sturz bei der Pirouette am Schwebebalken.

Zwischenzeitlich auf Rang 17 gelegen, landet die Weinviertlerin letztlich auf Rang 22. Auf der Eins, und das in Stein gemeiselt, steht Männersdorfer in ihrer Heimat. Das beweist sie im Juni bei den erstmals ausgetragenen Sport Austria Finals. 3.000 Athleten und Athletinnen aus 24 Sportarten suchen an einem Wochenende in Graz ihre Staats- und Österreichischen Meister. Die Obersdorferin holt vier Goldene: Team, Mehrkampf, Stufenbarren und Schwebebalken.

Sieg beim Race Around Austria

Zweimal scheiterte der Wolkersdorfer Philipp Kaider bereits beim härtesten Ultraradrennen des Landes, ein drittes Mal lässt er sich aber nicht bitten. Der 35-Jährige kommt im August endlich ins Ziel, und das prompt als Erster in seinem Bewerb. 1.500 Kilo- und 17.500 Höhenmeter sind zu absolvieren. Kaider, der im Finish grobe Probleme mit seiner Nackenmuskulatur hat, braucht dafür 56 Stunden und zwölf Minuten. Schon im Mai tritt der Radfahrer beim Race Around Niederösterreich an und schafft es als Zweiter auch dort aufs Podest – trotz einer Covid-19-Erkrankung im Vorfeld des Rennens.

Race Around Austria

Aus für den FC Neudorf

Der Gebietsliga-Meister von 2016 und 2018 gibt im Juni bekannt, zur neuen Saison keine Frauen-Mannschaft mehr stellen zu können. Zahlreiche Rücktritte verdienter Spielerinnen machen diesen Schritt unumgänglich. Einige Stützen wie Sabrina Hertold oder Karoline Schreiber zieht es daraufhin zur USG Paasdorf/Atzelsdorf, wo sie mit ihren neuen Kolleginnen im Herbst ungeschlagen Herbstmeister werden. Beim FC Neudorf läuft es zumindest beim Herrenteam besser. Lange Zeit Erster, überwintert die Prem-Elf in der Gebietsliga Nord/Nordwest nur aufgrund eines minimalen Nachteils im direkten Duell als Zweiter hinter Hohenau.

Dreimal WM-Silber

Richtig stark präsentieren sich die Österreichischen Faustball-Nationalteams Ende Juli bei den gleichzeitigen ausgetragenen Heim-Großereignissen im oberösterreichischen Grieskirchen. Gleich dreimal jubelt Rot-Weiß-Rot am Ende über die Silbermedaille, alle dreimal unterliegt man erst im Finale gegen Deutschland. Und alle dreimal sind auch Akteure aus dem Bezirk dabei: Laas Philipp Thalhammer bei der Herren-U21-EM, Marie Scharinger, ebenfalls aus Laa, bei der Frauen-U18-WM, und Immanuel Cerny von der SPG Wolkersdorf/Neusiedl bei der Herren-U18-WM.

Der Herr der Schläger

Lukas Windischberger kommt im Squash immer besser in Fahrt und liegt schon unter den Top-400 der Weltrangliste. Aber auch im Racketlon ist er weiter nationale Spitze, holt unter anderem den Mannschafts-Staatsmeistertitel.

Die Mustangs sind zurück

Nachdem sie die Saison 2020/21 vorzeitig verließen, weil sie sich nicht dem Spitzensportkonzept unterwerfen wollten, melden sich Mistelbachs Basketballer für die neue Spielzeit zurück. Trainer Martin Weissenböck bastelt ein völlig neues Team, das in einer ebenfalls stark veränderten zweiten Bundesliga antritt. Der Bewerb ist nunmehr regional zweigeteilt, die Top-vier beider Divisions steigen ins Viertelfinale auf. Die Mustangs haben in der Gruppe „Level-East“ zu kämpfen. Eines der Top-Teams Fürstenfeld, Eisenstadt, Güssing/Jennersdorf, Mattersburg und Mistelbach wird den Aufstieg verpassen.

SC Wolkersdorf braucht Obmann

Mitten in der Saison zieht Vereinsoberhaupt Rainer Höflinger im September die Reißleine. Vier Jahre stand der 41-Jährige dem SCW vor. Den Abschied begründet er mit der Intensität der Aufgabe, der Zeitaufwand sei ihm zu viel geworden. Bis zur Generalversammlung im Jänner übernimmt Stellvertreter Stefan Schellner.

Serie reißt erst im 51. Versuch

Eine schier unfassbare Serie des USV Kettlasbrunn geht im September zu Ende. Das Topteam der Bezirksklasse Weinviertel hat 49 Siege und ein Remis aus den letzten 50 Spielen auf seinen Fahnen, als es zum Auswärtsspiel nach Pellendorf fährt. Zurück nach Hause geht es mit einer 2:4-Niederlage. Auch in Michelstetten verliert die Hollaus-Elf im Herbst noch, womit sie auch im Kampf um die Herbstmeisterschaft knapp das Nachsehen hat.

Ein „bissiger“ Wolf

Andreas Wolf aus Wolkersdorf kommt keineswegs verletzungsfrei durch die Wettkampfsaison, dennoch liefert der Leichtathlet mehrfach ab. Zum Start ins Jahr knallt der 18-Jährige in 48,96 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit über 400 Meter auf die Bahn des Dusika Stadions. Bei der Hallen-Staatsmeisterschaft im Februar erfüllt er sich mit Platz drei in derselben Disziplin den Medaillentraum. Es folgt ein starker Auftritt bei der U20-EM in Estland über 400 Meter Hürden. In diesem Bewerb drückt Wolf im September auch noch seine Bestzeit, die 52,23 Sekunden bringen zudem Platz eins bei der Österreichischen U20-Meisterschaft in Linz. Und Gold über 400 Meter gibt‘s auch noch obendrauf.

Gewaltiger Schritt in der Entwicklung. Der Wolkersdorfer Andreas Wolf vom ULC Weinland zeigt 2021 über 400 Meter und 400 Meter Hürden auf, national wie international. ÖLV/Coen Schilderman

EM-Auftritt auf der Ringstraße

Beachvolleyball-Ass Franziska Friedl aus Münichsthal ist bei der Heim-Europameisterschaft auf der Wiener Ringstraße dabei, überzeugt bei nationalen und internationalen Turnieren und findet zum Jahresende auch eine neue Partnerin.