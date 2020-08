Christian Köllner, Stefan Weissenböck, David Esterer, Fritz Wimmer, Christian Rezek, Klaus Fiedler und Markus Kummerer – gemeinsam mit ihrem Coach Gerhard Weissenböck schrieben diese sieben Mistelbacher (in der Vorrunde war auch noch Herwig Schmidhuber mit von der Partie) im Jahr 1990 Geschichte. Die damalige Jugendmannschaft (Jahrgänge 1973 und jünger, die ältesten waren also 17) des noch „UKJ Mistelbach“ genannten städtischen Basketballvereins wurde in Gmunden Jugendstaatsmeister.

„Das war eine ziemlich anstrengende Saison“, erinnert sich der heute 73-jährige Trainer zurück: „Wir haben jede Menge Turniere gespielt.“ Darunter waren eines in Tschechien, ein Einladungsturnier des dänischen Verbands in Kopenhagen, wo Mistelbach unter 54 internationalen Teams (auch aus den USA) Zweiter wurde, und eben die Staatsmeisterschaft, die sich über vier Turniere zog. Über Wels, Wien und Klosterneuburg qualifizierte sich Mistelbach für das Final-Four in Gmunden. „Da hatten wir im Semifinale die Welser, das war eigentlich das vorweggenommene Finale“, kramt Weissenböck weiter in seiner Erinnerung: „Ich weiß das Ergebnis nicht mehr, aber wir haben knapp gewonnen. Das war wirklich eine super Partie.“ Denn Wels zählte zu den Favoriten, genau wie der folgende Finalgegner Klosterneuburg. Den servierte Mistelbach dann mit 66:44 ab, Stefan Weissenböck und David Esterer waren die Topscorer.

Trio ging nahtlos ins Herrenteam über

Damit stand ein österreichweiter Erfolg, der sich in Mistelbach auf Nachwuchsebene bis heute nicht mehr wiederholen sollte. Mehr noch: Mit Weissenböck, Esterer und Köllner ging ein Trio aus dem Erfolgsteam nahtlos in die Herrenmannschaft über, die kurz darauf in die B-Liga und 1994 sogar in die höchste Spielklasse des Landes aufstieg. Trainer war da bereits Gerhard Weissenböck, der sich mit den Erfolgen des Nachwuchsteams, das er vom Volksschulalter weg bis zum Staatsmeistertitel betreut hatte, selbst für die Erwachsenen empfahl.

Dass sein Sohn Stefan heuer Zeit für einen längeren Heimaturlaub hat, brachte den Coach nun dazu, ein Treffen zu initiieren, just zum 30-jährigen Jubiläum. „Das ist mir schon länger im Kopf herumgeschwirrt“, erzählt Gerhard Weissenböck: „Heuer war die Chance da. Alle waren begeistert und haben sich gefreut.“ Zunächst bei einem Fototermin in der Halle, dann im „Cafe Harlekin“ von Walter Kruspel, der von Anfang an ein großzügiger Förderer dieser Nachwuchsmannschaft war.

Nicht dabei sein konnten nur Christian Rezek (Urlaub) und David Esterer. Letzterer galt als großes Talent, stürzte aber 1994 in einer dunklen Stunde der Vereinsgeschichte bei einem Trainingslager von einem Balkon im dritten Stock, zog sich schwere Kopfverletzungen zu und ist bis heute in Pflege.

Vorrangig wurden aber schöne Erinnerungen ausgetauscht, von welchen auch Stefan Weissenböck einige hat: „Es war arg damals, weil wir gegen wirklich gute Teams angetreten sind. Wir sind zu siebt hingefahren, wobei der sechste und siebte U14-Spieler waren. Das war fast grotesk (lacht). Trotzdem hat dieser Titel irgendwie das ausgezeichnet, was wir aufgebaut hatten. Das war ein Lohn der Arbeit und des Einsatzes und war schon toll.“