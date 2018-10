Das Weinviertel ist das Zentrum des niederösterreichischen Faustballs, das bewies die blau-gelbe Auswahl jetzt auch im schweizerischen Weinfelden. Dort fand der Jugendeuropapokal der U14-Burschen, U18-Burschen und U18-Mädchen statt. Mit der Bronzemedaille sorgte die U14 von Trainer Wolfgang Schmid – als Laaer natürlich auch ein Weinviertler – für eine große Überraschung.

Schon im Vorfeld gab es Grund zum Optimismus, ein ganzer Reisebus mit Spielern, Fans und Delegationsleiter Friedrich Fuchs, dem NÖ Faustballpräsidenten, reiste mit in die Schweiz. Nach der Vorrunde lag die Burschenmannschaft von Trainer Wolfgang Schmid, hauptsächlich bestehend aus Bezirksspielern (siehe Infobox links), bereits an der zweiten Stelle.

Nur gegen die Auswahl aus Schwaben gab es eine Niederlage, ansonsten Siege über Salzburg, Thurgau, Zürich-Schaffhausen und Südtirol. Im Qualifikationsspiel gegen Bayern konnten sich die Niederösterreicher mit 2:0 durchsetzen, ehe im Halbfinale gegen den späteren Sieger Oberösterreich in einem hart umkämpften Duell Endstation war. Als „Trostpflaster“ gab es Bronze, nachdem man sich im Spiel um Platz drei an Schwaben revanchierte. „Alle Spieler zeigten konstante Leistungen. Ich bin wirklich stolz, ein toller Erfolg für den Faustballsport in Niederösterreich“, strahlte Schmid.

Wie ging es den anderen NÖ-Mannschaften? Die U18-Auswahl der Burschen wurde starker Sechster, die Mädchen schlussendlich Zehnte. „Wir haben einmal mehr gezeigt, das wir in Sachen Nachwuchs auf dem richtigen Weg sind“, so Schmid.