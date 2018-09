Die letzte Ferienwoche stand in Mistelbach – stellvertretend für ganz Niederösterreich – im Zeichen des gelben Filzballs. Von Dienstag bis Samstag wurden nämlich die Jugend-Landesmeisterschaften für die Altersstufen U12, U14, U16 und U18 in der Bezirkshauptstadt ausgetragen, und zwar im Einzel und Doppel.

Zustande kam dabei ein tolles Tennisfest, das bei bester Stimmung vonseiten der Spieler, Eltern und Organisatoren stattgefunden hat. Turnierleiter Roman Fröhlich leistete bei seiner Premiere als Organisator von Landesmeisterschaften ganze Arbeit, und auch der Obmann des veranstaltenden UTC Mistelbach, Klaus Dundalek, zog nach fünf aufregenden Tagen zufrieden Bilanz:

„Es war eine großartige Tenniswoche, bei der neben den sportlichen Wettkämpfen auch der faire, freundschaftliche Umgang und das Miteinander von Spielern, Eltern und allen Anwesenden gelebt wurden. Ich möchte mich bei allen Anwesenden, Mitwirkenden und Sponsoren, ohne die das Ganze nicht möglich gewesen wären, ganz herzlich bedanken.“

„Es war eine großartige Tenniswoche.“UTC-Mistelbach-Obmann Klaus Dundalek sah neben sportlichen Wettkämpfen auch einen fairen und freundschaftlichen Umgang zwischen den Athleten

Selbst der starke Regen am Samstag konnte das Mistelbacher Tennisfest nicht negativ beeinflussen: Die Finalspiele wurden kurzerhand in die Hofer-Halle nach Wilfersdorf verlegt. Dass dort statt den neun Spielfeldern im Freien plötzlich nur vier zur Verfügung standen, fing der UTC Mistelbach schon im Vorhinein mit „Köpfchen“ auf: Die Doppelfinali wurden kurzerhand bereits am Freitag gespielt.

Zweiter im U18-Einzel: Florian Morina (3.v.r.) vom UTC Mistelbach mit der NÖTV-Vizepräsidentin und ehemaligen Top-Spielerin Petra Schwarz-Ritter, Finalgegner Tobias Hammer, Turnierleiter Roman Fröhlich und Oberschiedsrichter Ewald Spatt (von links). | Martin Hartberger-Neckam

Leistungstechnisch spielten sich vor allem drei heimische Akteure in den Vordergrund. Felix Fischer holte einen Landesmeistertitel nach Mistelbach, der elfjährige Schützling des UTC gewann gemeinsam mit Alexander Wagner den Doppelbewerb in der U12, in dem neun Teams an den Start gegangen waren. Im Finale siegten die beiden gegen das Duo Timo Fuchs/ Benjamin Scharner (Hochwolkersdorf/Wieselburg) klar mit 6:3 und 6:3.

Darüber hinaus gingen noch zwei zweite Plätze an den gastgebenden Verein. Paul Schiller (15) verlor mit Partner Luca Vanella erst das Endspiel im Doppelbewerb der U16 (3:6, 2:6), an dem vier Teams teilnahmen. Und auch Florian Morina war am Ende Zweiter unter vier Teilnehmern – der 16-Jährige gewann sein Halbfinale im U18- Einzel gegen Fabian Antoni (Union Tennisverein Altlichtenwarth) klar mit 6:0 und 6:3, unterlag Tobias Hammer vom Tennisclub Pro-ject Audio Zistersdorf im Endspiel aber mit 2:6 und 1:6.

Mistelbach bewirbt sich für die Austragung 2019

Neben diesen sportlichen Highlights freute sich der UTC Mistelbach jedenfalls auch über die positiven Rückmeldungen hinsichtlich der Organisation, das Feedback war durch die Bank positiv. Deshalb wartete der Obmann des Vereins, Klaus Dundalek, zum Abschluss auch noch mit einer kleinen Überraschung auf: „Wir haben uns aufgrund des super Feedbacks kurzfristig dazu entschlossen, uns auch als Austragungsort der NÖTV-Jugend-Landesmeisterschaften 2019 zu bewerben.“ Die Chancen, wieder den Zuschlag zu bekommen, stünden nicht schlecht, wie ersten Reaktionen zu entnehmen war, sagte Dundalek.

Auch für die jungen Sportler hatte der Obmann im Namen des Vereins freilich noch ein paar Worte parat: „Der UTC Mistelbach gratuliert allen neuen NÖ Landesmeisterinnen und Landesmeistern der verschiedenen Altersklassen ganz herzlich und bedankt sich bei allen Teilnehmer/innen für die großartigen Spiele.“