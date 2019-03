Während die besten Skifahrer der Welt diese Woche ihr Weltcupfinale in Soldeu (Andorra) bestreiten, ist die Saison für den Nachwuchs noch nicht zu Ende. Dort zeigt eine Weinviertlerin auf: Julia-Sophie Schlögl aus Hagendorf.

Die Elfjährige von der Michaela-Dorfmeister-Mittelschule in Lilienfeld erreichte vor Kurzem beim „Salzburg Milch Kids Cup“ in Annaberg den zweiten Platz im U12-Bewerb. Mit der zweitbesten Zeit von ganz NÖ, Wien und Burgenland qualifizierte sie sich für das große Finale in Kitzbühel Ende März, wo ihr auch ÖSV-Asse wie Michael Matt auf die Skier schauen werden.

„Das passt. Sie hat im Kleinkindalter die Liebe zum Skirennsport entdeckt – in Filzmoos, wo wir immer auf Urlaub hin fuhren. Und wo sie die Weltcup-Stars Michaela Kirchgasser und Philipp Schörghofer anhimmelte“, erklärt Vater Lambert Schlögl.

Außerdem führt die Tochter auch die Gesamtwertung des „Raika Kinder-Cup“ an und kann auch noch die Gesamtwertung des „Talente-Cups“ gewinnen. Fix ist jedoch, dass das Mitglied des NÖ Landes förderkaders bei den österreichischen Meisterschaften in Matrei (Osttirol) kommendes Wochenende sowohl im Slalom als auch Riesentorlauf an den Start gehen wird.

„So lange es ihr Spaß macht, unterstützen wir sie nach Kräften“Vater Lambert Schlögl

Das wird dann eine der letzten Autofahrten im Winter 2018/19 sein, legt die Familie Schlögl doch dabei knapp 40.000 Kilometer zurück. „So lange es ihr Spaß macht, unterstützen wir sie nach Kräften“, so Lambert Schlögl, der überhaupt eine sportliche Tochter hat, nahm Julia-Sophie doch 2018 am Weinviertler Laufcup teil, wurde Zweite in der Gesamtwertung der U12 und siegte bei einigen Hobbyläufen.

„Obwohl es (das Laufen, Anm.) nicht gerade ein ideales Training fürs Skifahren ist (lacht). Aber das ist mir noch immer lieber, als stattdessen vorm Fern seher oder Computer zu sitzen.“