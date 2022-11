EM-Generalprobe für Mario Jelinek geglückt

Werbung

Ende Oktober fanden in der tschechischen Hauptstadt Prag die Czech Open statt. Dieses Turnier diente dem Großkruter Mario Jelinek als Generalprobe für die Ende November stattfindende Europameisterschaft im türkischen Antalya – und sie glückte.

Im Halbfinale trat Jelinek gegen den Ungarn Mark Meszaros an, seines Zeichens Weltmeister 2019 im Verband WAKO. Der Weinviertler ging dabei schnell mit vier Punkten in Führung, konnte diese aber nicht bis zum Schluss halten und so stand es fünf Sekunden vor Schluss 12:12.

Mit einem schnellen Angriff erzielte Jelinek dann aber in letzter Sekunden den Siegtreffer zum 13:12. Das Finale bestritt er dann gegen Lokalmatator Petr Tahal aus Prag, auch ein Weltmeister, allerdings im WMAC-Verband. Auch hier herrschte Hochspannung: Die beiden Runden gingen jeweils unentschieden aus, und so stand es am Ende der zweiten Runde 5:5. Die Kämpfer mussten somit in die Verlängerung.

Goldener Punkt musste entscheiden

Aber auch nach dieser Minute war nur ein Unentschieden auf der Punktetafel zu sehen. Beim Stand von 7:7 ging es somit in die Entscheidung beim „Golden Point“. Dort behielt Jelinek die Nerven, er konnte den entscheidenden Treffer zum 8:7 erzielen. Das bedeutete den Sieg für den Großkruter, der jetzt mit einer großen Portion Selbstvertrauen zur EM fährt.