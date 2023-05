EM-Silber bei Kickbox-Abschiedstournee

Es war das erste großes Saisonhighlight 2023 von Mario Jelinek aus Großkrut. Die Rede ist von den Kickbox-Europameisterschaften des Verbandes WMAC, World Martial Arts Committee. Das Ziel war eine Medaille und das sollte er auch erreichen, wenngleich am Ende lange der Ärger überwog.

Und das kam so: In San Marino zeigte der Weinviertler lange Zeit sein bestes Kickboxen, aber ausgerechnet im Finale gegen den Italiener Andrea Borrelli lief es nicht mehr ganz so rund. „Ich fand einfach nicht in den Kampf“, seufzt Jelinek. Die Enttäuschung stand deshalb lange im Vordergrund, jedoch obsiegte am Ende doch die Freude über Platz zwei und Silber bei den Europameisterschaften. „Immerhin ist auch Borrelli nicht irgendwer, sondern Weltmeister der Verbandsklasse WAKO“, weiß Jelinek zu berichten.

Der letzte Kampf wird bei der WM sein

Im September findet nun die Weltmeisterschaft statt, auf die sich Jelinek schon sehr freut. Es wird eines seiner letzten Turniere als aktiver Wettkämpfer sein und nach 13 Medaillen bei WM und EM will sich der Großkruter dort den lang ersehnten Titel holen.

Über sein Karriereende meint Jelinek: „Ich überlege jetzt einen eigenen Verein zu gründen, denn schon Arnold Schwarzenegger sagte eins, gib etwas an die Gesellschaft zurück. Für mich ist es an der Zeit, die Bühne anderen zu überlassen.“