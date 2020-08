Die Titelverteidiger im Einzelzeitfahren von 2019 waren auch in diesem Jahr nicht zu schlagen. Erneut geht das rot-weiß-rot gestreifte Meistertrikot im Kampf gegen die Uhr in Lutzmannsburg im Burgenland an die Niederkreuzstettnerin Anna Kiesenhofer (Cookina Graz), die sich nach dem Vorjahr zum zweiten Mal den Titel von Österreichs schnellster Fahrerin sichern konnte.

„Mich hat der Abstand zu den anderen Fahrerinnen positiv überrascht und das stimmt mich sehr zuversichtlich für den Montag“, analysierte Kiesen hofer im Zielraum in Lutzmannsburg. Mit einem Vorsprung von 2:51 Minuten auf die Kärntnerin Astrid Lamprecht und einem Stundenmittel von 43,8 km/h hätte sich Kiesenhofer bei den Elitemännern unter den Top-15 (!) platziert. Danach blickte sie schon auf ihr nächstes Ziel voraus. Denn gleich nach der Siegerehrung ging es für die 29-Jährige, die mittlerweile in der Schweiz lebt, zum Flughafen.

„Man darf halt nie vergessen, dass ich im Vergleich zu vielen der anderen Starterinnen eine Amateurin bin“. Anna Kiesenhofer über ihren starken elften Platz bei der EM

Schon am Montag wartete auf die Mathematikerin das nächste große Rennen. Sie kämpfte in Plouay (Frankreich) bei den Europameisterschaften um eine Topplatzierung. Im Vorjahr wurde sie in Alkmaar (Niederlande) EM-Fünfte und speziell ihre letzten beiden Siege bei der Austrian Time Trial Series am Hochkar und nun in Lutzmannsburg gaben der starken Niederösterreicherin Auftrieb.

Ihre gute Form konnte sie dann noch einmal zeigen: Knapp vorbei an den Top Ten fuhr Kiesenhofer als Elfte beim Zeitfahrauftakt der Straßen-EM in Frankreich. „Natürlich klingt ein elfter Platz jetzt nicht so toll, aber es ist ganz gut gelaufen für mich. Man darf halt nie vergessen, dass ich im Vergleich zu vielen der anderen Starterinnen eine Amateurin bin“, erklärte sie.

„Wenn man sich das Umfeld der Sieger in anschaut, welches sehr konträr zu meinem ist, dann ist es schon cool, wie nahe ich da immer dran bin“, analysierte sie. Nach vier Titeln in Folge wurde die 33-jährige Niederländerin Ellen van Dijk von ihrer Teamkollegin Anna van der Breggen als Zeitfahreuropa meisterin abgelöst.

Zurück zu den Staatsmeisterschaften: Neben Kiesenhofer nahm auch die Wolkersdorferin Alina Reichert an den Titelkämpfen teil – als Teil des Union Radteam Pielachtals. Beim Zeitfahren gab es den guten zehnten Platz und Rang 15 auf der Straße. „Zusammen mit einigen technisch schweren Passagen und starkem Gegenwind am Weg zurück eine echte Herausforderung“, so Reichert.