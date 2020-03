Clemens Kaudela ist ein inter nationaler Streckenkonstrukteur aus Unterstinkenbrunn, der jetzt mit einem neuen Projekt im Weinviertel aufhorchen lässt: Er baut für „Masters of Dirt“-Mastermind Georg Fechter eine neue Mountainbike-Übungsstrecke in Korneuburg.

NÖN: Was erwartet uns mit der Errichtung der neuen Mountainbike-Strecke?

Kaudela: Mit meiner Firma CK Constructions errichte ich eine Mountainbike-Strecke aus Holzrampen. Diese Halle, die im Osten Österreichs die einzige MTB-Halle ist, wird Profi-, aber auch ambitionierten Hobbyfahrern zu Übungszwecken dienen. Um in der Halle dann auch trainieren zu können, wird es online Tickets zu erwerben geben.

Wo bauen Sie überall Mountainbike-Strecken und was braucht man eigentlich, um solche Strecken bauen zu können?

Kaudela: Zur Zeit baue ich Strecken in Deutschland, Amerika und Südafrika. Mein Großvater und Vater arbeiteten schon mit Holz, dadurch kam ich schon früh in Verbin dung mit dieser Arbeit. Ich habe dann an der HTL eine Ausbildung im Holzbau absolviert und bin überdies seit meiner Jugend leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer. Dadurch habe ich auch Georg (Fechter, Anm.) kennengelernt, für den ich schon seit mehreren Jahren Mountainbike-Strecken bauen darf.

Stichwort „Masters of Dirt“: Wann geht die nächste Show los?

Kaudela: Unsere nächste Show startet schon diesen Freitag in der Wiener Stadthalle und dauert bis Sonntag. Restkarten sind übrigens noch verfügbar.

Wann beginnt man mit den Vorbereitungen für so eine riesige Show?

Kaudela: Die Planung der Show beginnt am Tag nach der letzten Show (lacht). Die Umsetzung selbst, in meinem Fall der Bau der Rennstrecke, muss binnen zwei Tagen komplett abgeschlossen sein, da ja am Donnerstag bereits das Trai ning startet.

Wieder zurück nach Korneuburg: Für wann ist denn die Eröffnung der neuen Mountainbike-Trainingshalle geplant?

Kaudela: Momentan arbeiten wir am letzten Feinschliff, für die offizielle Eröffnung der Halle gibt es zur Zeit noch keinen Termin.

Wie sehen eigentlich Ihre sport lichen Zukunftspläne aus?

Kaudela: Mein derzeitiger Fokus liegt am Big Mountain Free riding, da ich plane, am Red Bull Rampage teilzunehmen. Das ist eine ganz große Sache.