Ein Looping da, eine Rolle dort – seit 2013 geht der Altlichtenwarther Daniel Krebs „in jeder freien Minute“ seinem Hobby nach. Am Flugplatz im eigenen Ort entdeckte er früh die Liebe zum Fliegen und begann im 18. Lebensjahr mit den Flugstunden (Theorie und Praxis, Anm.) für die Segelfluglizenz. Schnell als „etwas zu langweilig“ empfunden, ging Krebs 2016 den nächsten Schritt: Er erwarb die Lizenz für das Kunstfliegen und anschließend auch die Erlaubnis, ein einmotoriges Flugzeug zu steuern. „Das ist so vielschichtig und erfordert in jeder Phase einfach Konzentration und Genauigkeit. Das macht es so interessant“, schildert er seine Sicht der Dinge.

Krebs: „Jeder Flug ist ein Riesenerlebnis“

Aber nicht nur alleine ist er unterwegs, er bietet freilich auch Gästeflüge an. „Das Erlebnis, zum Beispiel beim Sonnenuntergang über das Weinviertel zu fliegen, teilt man gern mit Freunden oder eben auch fremden Personen“, ist er immer noch begeistert. „Jeder Flug ist ein Riesenerlebnis. Auch für mich, nach wie vor.“

„Wenn ich auf den Flugplatz fahre, sagen sie heute noch, dass ich auf mich aufpassen soll.“ Daniel Krebs über seine Eltern

Auch für seine Verwandten, insbesondere die Eltern, war die Nachricht, nicht wie die meisten Jugendlichen Fußball, Tennis oder Basketball zu spielen, ein Erlebnis. Der Pilot erinnert sich lachend zurück: „Sie haben von Anfang an gesagt, sie steigen da als Sponsor aus, aber sie haben immer gewusst, dass mich das interessiert, und wenn ich auf den Flugplatz fahre, sagen sie heute noch, dass ich auf mich aufpassen soll.“

Hoch in den Lüften. Am Start baut Daniel Krebs Konzentration für die Figuren in der Luft auf. privat

Die G-Kräfte, also die Kräfte, die von außen auf den Piloten – und gegebenenfalls seine Passagiere – einwirken, faszinieren den Altlichtenwarther auch nach acht Jahren noch immer: „Da wirken Kräfte auf dich ein, die dich mit einem Vielfachen von deinem Körpergewicht in den Sitz drücken. Dagegen anzukämpfen, ist schon jedes Mal eine neue Herausforderung.“ Bei einer Geschwindigkeit zwischen 210 und 250 Kilometern pro Stunde aber auch kein Wunder. „Da leitet man eben Figuren ein, wo man auch einmal senkrecht nach oben schießt, sich um die eigene Achse dreht und wieder nach unten fliegt. Das kann man dann noch verbinden mit einer Viertelrolle“, glänzt der Pilot mit Know-how. Er versucht, sich ständig weiterzubilden und auch die Theorie dahinter vollständig in der Praxis umzusetzen.

2019 nahm Krebs erstmals für das „Team Austria“ an den Staatsmeisterschaften im Kunstflug teil und durfte sich dabei mit den besten Piloten aus Österreich, Deutschland und Argentinien messen. In einer „Kunstflugbox“, die mit 1000 x 1000 Metern auf dem Boden gekennzeichnet wird, fliegt jeder Teilnehmer drei Wertungsflüge. In seiner Klasse wurde der Altlichtenwarther in der internationalen Wertung schlussendlich Dritter, national ließ er alle Gegner hinter sich und schloss mit dem sensationellen ersten Rang ab. „Darauf ist man einfach stolz“, zaubert ihm der Erfolg ein Lächeln ins Gesicht.

Großes Ziel ist die Weltmeisterschaft

Nun will er weitermachen und sich für die Weltmeisterschaft 2022 qualifizieren: „Dass ich in naher Zukunft daran teilnehme, ist jetzt kein unrealistisches Ziel.“ Durch die Teilnahme an den Staatsmeisterschaften ist er bis heute in Kontakt mit den Argentiniern und will – sobald es Corona wieder möglich macht – nach Buenos Aires reisen, um auch dort sein Können zu zeigen und sich zu verbessern.

„Die Fliegerei ist einfach mit viel Lernen und Regeln verbunden. Es gehört viel Disziplin dazu. Man darf sich einfach keinen Fehler erlauben und muss mit dem Kopf immer bei der Sache sein“, beschreibt Krebs, der hauptberuflich bei „Windkraft Simonsfeld“ in der Projektentwicklung als Grundstückserwerber arbeitet, sein Hobby zum Abschluss.