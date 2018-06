Am Wochenende gab es die erste Niederlage für die Laaer Herren im Abstiegs-Play-off der 2. Bundesliga. Gegen Münzbach verlor man nach drei Siegen in Serie erstmals wieder. Damit wurden die Thermenstädter auch in der Tabelle von den Oberösterreichern überholt. Der Knackpunkt war die Spiel pause nach dem vierten Satz (Anm.: beim Stand von 2:2). „Danach kamen wir nicht mehr richtig ins Spiel. Da war sicher mehr drinnen“, seufzte Kapitän Patrick Brandstätter.

Trotzdem sollte der Klassenerhalt in Österreichs zweiter Spielklasse auf dem Feld vor der letzten Runde nur mehr Formsache sein. Der Fokus des SC Laa liegt ohnehin schon in der Zukunft, wie Pressereferent Günter Stanosch verriet: „Wir möchten im Herbst wieder um den Aufstieg in die erste Bundesliga auf dem Feld mitspielen, und auch in der Halle ist die Rückkehr in die oberste Spielklasse geplant.“

Dafür sollen auch die starken Laaer Nachwuchsspieler sorgen, darunter Philipp Thalhammer, der letzte Woche fix in den Kader des österreichischen Nationalteams für die Unter-18-Weltmeisterschaft in Roxburg (New York/USA) nominiert wurde. „Sehr erfreulich für unseren Verein und den niederöster reichischen Faustballsport“, weiß Stanosch.

Auch bei den Damen gibt es aktuell ein echtes Top-Talent: Marie Scharinger. Die 14-Jährige wird zu den Bundes ligafrauen nach Neusiedl/Zaya wechseln und soll dort ab Herbst auch Luft in Österreichs oberster Spielklasse schnuppern, auch im Zuge der Etablierung eines neuen Faustballzentrums in Wolkersdorf (Anm.: die NÖN berichtete). Weiters wird sie im Herbst wieder als eine der Jüngsten zum U18-Nationalteamtraining nach Oberösterreich fahren.

Und Stichwort Scharinger: Zum Saisonabschluss gewann sie mit der Laaer U14 auch noch den Landesmeistertitel. Mit drei vollen Erfolgen in Wolkersdorf durfte man über Platz eins jubeln.