Schon ein wenig traditionell hatten die Mitglieder des LAC Harlekin Mistelbach auch heuer wieder die Möglichkeit, zusammen mit ihrem Kooperationspartner Erdinger einen (gemütlichen) Trainingstag mit dem ehemaligen Triathlon-Staatsmeister Norbert Langbrandtner abzuhalten.

Es war eine gemütliche Rennradausfahrt, bei der über 20 Leute dem Routenexperten Edi Nagl durchs schöne Weinviertel und das Grenzgebiet rund um Valtice folgten. Gemütlich ausgeklungen ist der Nachmittag und spätere Abend dann im Fahrwerksstadl Walterskirchen, wo Geschichten ausgetauscht wurden und Zeit blieb, in Ruhe beisammen zu sitzen. „Von so einem Top-Athleten Tipps und Tricks zu bekommen, ist schon einzigartig“, war auch Obmann Markus Reidlinger begeistert.

Die nun schon fünfjährige Partnerschaft bewährt sich in vielen Belangen und hilft dem LAC Harlekin, für seine Mitglieder im Weinviertel einiges zu bieten.