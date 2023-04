BG/BRG Laa: Tischtennis-Schüler weiter ungeschlagen

Werbung

Am vergangenen Donnerstag fanden im Gymnasium Laa die Landesmeisterschaften der Tischtennis-Schülerliga im Bewerb Oberstufe Hobby statt. Dabei konnten die Gastgeber den Titel wieder erfolgreich verteidigen.

Zunächst besiegte man zunächst die BHAK Gänserndorf mit 5:2, in Runde zwei gewann man gegen den Mitfavoriten, das Francisco Josephinum I aus Wieselburg, nach einigen sehr knappen Matches ebenfalls mit 5:2. Die HBLA und BA Klosterneuburg konnte anschließend nur ansatzweise dagegenhalten, mit 6:0 fiel der Erfolg des BG/BRG Laa sehr deutlich aus. Im letzten Spiel waren die Hausherren ungefährdet und konnten gegen das Francisco Josephinum II einen 6:0-Kantersieg einfahren. Damit bleibt der Titel für ein weiteres Jahr in Laa, und das zum vierten Mal (!) hintereinander. Für das BG/BRG Laa waren Alexander Fischer (Anm.: Klasse 5B), Max Zeiner (6B), Samuel Sobocinski (6B), Rafael Zinkl (6B) und Gabriel Kampner (6B) im Einsatz.

Kampner mit 10:0 als Laaer „Man of the Match“

Gabriel Kampner war mit einer Bilanz von 10:0-Siegen der erfolgreichste Spieler des Turniers. Nach einem spannenden Turniertag wurden an die Teams Urkunden, Medaillen und Pokale überreicht. Bei der Siegerehrung anwesend waren Christoph Eckel als Vertreter der Bildungsdirektion, der Präsident des NÖTTV, Eduard Herzog, Julia Kruspel und Selina Pallierer als Sponsorvertreterinnen von der Raiffeisenbank Laa sowie natürlich Direktor Thomas Jaretz.

Betreuer Reinhard Krames zeigte sich nach dem Turnier zufrieden: „Ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft, die Burschen sind mit dem Druck wirklich gut umgegangen und haben sich von Runde zu Runde gesteigert. Danke auch an die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer hier in der Halle und an alle, die uns unterstützt haben! Dass wir jetzt viermal hintereinander diesen Bewerb gewonnen haben, bestätigt unsere Arbeit. Schön, dass das BG/BRG Laa eine fixe Größe im niederösterreichischen Tischtennissport geworden ist.“