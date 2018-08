Jugendlandesmeisterschaften

Die heurigen Bewerbe finden von Montag bis Samstag auf der Mistelbacher Tennisanlage im Sportzentrum statt. Ausgespielt werden die Titel grundsätzlich in den Altersgruppen U12, U14, U16 und U18. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder unter 18 Jahren, die bei einem Tennisverein in Niederösterreich spielen. Nennschluss ist am Freitag (nähere Infos im Internet unter www.tc-mistelbach.at).

Zeitplan

Kernzeit der Meisterschaftsspiele ist täglich zwischen 9 und 15 Uhr. Die Siegerehrungen der neuen Landesmeister finden am Samstag (1. September) um 15 Uhr statt.

Baden ist inkludiert

Für alle Teilnehmer an den Jugendlandesmeisterschaften ist der Eintritt in das Mistelbacher Weinlandbad während des Turniers kostenlos.