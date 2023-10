Appel beim Mallorca-Marathon: Regenschlacht auf der Sonneninsel

Seit zehn Jahren begibt sich der Weinviertler (Aus-)Dauerläufer Thomas Appel einmal jährlich auf die Reise, um in Destinationen wie Tromsö, Antalya, Amsterdam oder Barcelona einen Marathon zu laufen. Heuer aber gab es nicht nur ein neues Ziel, sondern eine weitere Premiere: Erstmals kam die gesamte Familie mit „auf Marathon-Urlaub“ - und so ging es für den Ungerndorfer Ortsvorsteher Appel mit seiner Frau und den drei Kindern diesen Oktober nach Palma de Mallorca.

Kein Wunder, dass alles mitkamen, war es doch Appel's 40. Marathon seiner Sportlerkarriere. „Auf Malle“ wurde der Weinviertler dann bei über 30 Grad empfangen, was sich allerdings schnell änderte: Ein heftiges Unwetter und Überschwemmungen führten zu gesperrten Straßen, weshalb die 18 Kilometer lange Anreise per Taxi zum Start-Bereich zum Abenteuer avancierte. Letztendlich ging sich alles knapp, aber doch aus, zumal auf Grund der Situation der Startschuss auch von 8 auf 9 Uhr verschoben wurde.

Großes Hallo mit Wildendürnbacher Reisegruppe

So blieb noch etwas Zeit zum Aufwärmen, wo der Niederösterreicher unter den rund 7000 Teilnehmern tatsächlich einige aus der Heimat wiedererkannte, etwa eine Laufgruppe aus Wildendürnbach, die mit Organisator Richard Haunold den Halbmarathon ins Visier nahm. Pünktlich zum Startschuss hatte es dann angenehme 20 Grad, perfekt für die schwierige Strecke, die zunächst entlang des Hafens bergab führte, noch dazu mit Rückenwind, dann sehr viele und teils sehr anstrengende Bergauf-Bergab-Wechsel folgen ließ. Auch sonst standen viele Richtungsänderungen am durchaus schwierigen Programm, auch der Teil durch die enge Altstadt von Palma hatte es in sich. Knapp nach der Halbzeit des Rennens kam ein alter Bekannter zurück: Der Regen.

Appel: „War klatschnass bis zur Unterhose“

Dieser schaukelte sich zu einem richtigen Unwetter auf, welchesteilweise die Straßen richtig überflutete, wodurch das Rennen bei vielen Läufern auf Messers Schneide stand - nicht zuletzt auch wegen der enormen Rutschgefahr auf manchen Streckenteilen, etwa dem nassen Kopfsteinpflaster in der Altstadt. Nach etwa einer halben Stunde war der Regen dann auch schon wieder Geschichte, „aber natürlich war ich da schon klatschnass bis zur Unterhose“, kann Appel im Nachhinein über den abenteuerlichen Lauf lachen. „Aber zu diesem Zeitpunkt selbst war es natürlich sehr unangenehm“.

Zwei kurze Trinkpausen bei Kilometer 36 und 40 halfen schließlich, die letzten Kräfte zu mobilisieren und so lief der Ungerndorfer nach 3:51 Stunden erschöpft, aber hochzufrieden über die Ziellinie. „Angesichts der Umstände eine mehr als respektable Zeit, zumal ich es sowieso gemütlicher angehen und den Malle-Marathon in vier Stunden schaffen wollte“, resümierte Appel. Auch die Platzierung – Gesamtrang 231 sowie 43ter in seiner Altersklasse – lassen den Weinviertler zurecht stolz auf den etwas anderen Urlaub zurückblicken. Vor allem angesichts der Tatsache, dass nicht weniger als 200 Teilnehmer beim Marathonbewerb ob der erschwerten Bedingungen vorzeitig aufgaben.

Als nächstes steht der Seeschlachtmarathon im Winter am Plan, der aner auch „ruhiger“ angelegt werden soll, während Appel für den nächsten Vienna City Marathon mehr Zeit in das Training investieren und ein Ergebnis unter 3:30 Stunden anvisieren möchte.