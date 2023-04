Appel trotzte der Hitze beim Wien-Marathon

Der 40. Vienna City Marathon (VCM) hat am Sonntag gleich zwei neue Rekorde gebracht. Bei den Herren lief der Kenianer Samwel Mailu die 42,195 Kilometer in 2:05:08 Stunden und unterbot die alte Bestmarke um 33 Sekunden. Im Damen-Bewerb verbesserte Julia Mayer den ÖLV-Rekord dank eines furiosen Schlussspurts um eine Sekunde und kam nach 2:30:42 Stunden als Achte ins Ziel. Unter den knapp 40.000 Teilnehmern auch wieder viele Bezirksläufer:

Zum Beispiel Thomas Appel, der Ungerndorfer Ortsvorsteher startet seit 2009 jedes Jahr in Wien. Trotz toller Laufvorbereitung konnte er diesmal seine Trainingsleistungen aber nicht umsetzen. „Die Hitze hat mich komplett ausgepowert. Die ersten 22 Kilometer war ich noch auf Kurs, dann hab ich leider zurückstecken müssen“, berichtete Appel. Das Ziel zu diesem Zeitpunkt war eine Zeit um die 3:20 Stunden, doch als ihn bei Kilometer 40 auch noch ein Krampf erwischte, war auch dese Zeit dahin. „Das hat auch sehr viel Zeit gekostet“, seufzt der Ungerndorfer.

Dennoch freute er sich über das Finish in 3:31 Stunden und einem Durchschnitt von 4:59 Minuten auf den Kilometer. Am Montag war Appel dann wieder fit und fiebert den nächsten Aufgaben entgegen: „Da steht noch einiges auf dem Programm, beispielsweise der Mallorca Marathon in diesem Herbst.“