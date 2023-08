Bauernfeind-Show beim Laufcup in Rabensburg

Die Bauernfeld-Festspiele beim Raiffeisen Weinviertler Laufcup gehen munter weiter: Nach den Siegen in Hohenau und Mistelbach gewann Andreas Bauernfeind auch den 6. Rabensburger Schlosslauf am vergangenen Samstag. Damit bringt er sich – fünf Läufe vor dem Ende – in eine aussichtsreiche Position im Kampf um den Gesamtsieg.

Dabei gelang Bauernfeind eine fulminante Aufholjagd auf dem selektiven Kurs. Denn nach der ersten von zwei Runden über 8,2 Kilometer lag er noch über 200 Meter hinter Philipp Gintenstorfer, den Gesamtsieger des Schmidataler Laufcups aus dem Vorjahr. „Auf unserer kurze Distanz eine Ewigkeit“, weiß Laufcup-Mitoganisator Dieter Koch, der wie immer das fleißige Funktionärsteam des ESV Rabensburg rund um Obmann Andre Erasim in Sachen Zeitnehmung tatkräftig unterstützte. Doch in Runde zwei zündete Bauernfeind den Turbo und kam noch als Erster ins Ziel.

Bei den Damen war wieder einmal Kathrin Polke eine Klasse für sich, war viereinhalb (!) Minuten schneller als die Zweitplatzierte Anna Dersch, auch keine schlechte Läuferin. In der geschlechterübergreifenden Gesamtwertung wurde Polke damit starke Fünfte.

Einziger Wermutstropfen dieser tollen Veranstaltung war die geringe Anzahl an Teilnehmern im Hauptlauf. Während es bei den Kinderläufen knapp 40 Starter waren, so war es bei den Erwachsenen nur knapp über 60. Das war allerdings wohl der Verschiebung (Anm.: wegen Terminkollisionen von Juni auf August) und der tropischen Hitze zuzuschreiben. Ein starkes Indiz für Letzteres war vor allem die Tatsache, dass es diesmal keine Altersklasse über 50 gab – untypisch für den Laufcup. Für nächstes Jahr ist übrigens wieder der Standardtermin im Juni geplant.