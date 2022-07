Bezirk Mistelbach: Kicker-Trio bezwang den Großglockner

Werbung

13.367 Meter Länge, 1.265 Höhenmeter, quer durch alle alpinen Vegetationsstufen vom Talboden bis in die hochalpine Gletscherregion – das ist der Großglockner Berglauf, der alljährlich von Heiligenblut in Kärnten aus gestartet wird.

Neudorf-Kicker Markus Freudenberger war 2021 unter den Teilnehmern und erzählte das hinterher seinem „Spezi“ Patrick Rieder, dem ehemaligen Trainer der Neudorfer Frauenmannschaft. „Ich hab ihn spaßhalber gefragt, warum er mir nichts sagt, wenn er bei so etwas mitmacht, und dann hab ich mich gleich für 2022 angemeldet“, erzählt Rieder schmunzelnd. Die Videos, die einen Eindruck bieten, was da in etwa auf einen zukommt, sah sich Rieder übrigens erst nach der Anmeldung an: „Da hab ich mir dann gedacht, puh, das könnte schon zach werden (lacht).“ Zum Glück war auch Freudenberger wieder mit dabei. Der gebürtige Laaer Peter Schliesselberger, der auch für Wolkersdorf und Wildendürnbach kickte, ehe er die Schuhe an den Nagel hängte, komplettierte das Kicker-Trio.

Eigentlich müsstest du die Strecke am nächsten Tag wandern, damit du es richtig mitkriegst.“

Trotz unterschiedlichem Leistungsniveau entschieden sich die Freunde auch für einen gemeinsamen Start im selben Block, nach wenigen Kilometern ging Rieder dann aber vorne weg. „Irgendwann schaust du halt nicht mehr, wer neben dir rennt. Du hast oft so schmale Wege, da kannst du meist gar nicht zusammenwarten.“ Und auch das atemberaubende Pa norama nicht genießen, wie der gebürtige Kleinhadersdorfer anmerkt: „Das schirchste Stück ist wirklich der Anfang. Erst bei der Hälfte circa bist du richtig drin und schaust nicht mehr, wo du da herum steigst. Eigentlich müsstest du die Strecke am nächsten Tag wandern, damit du es richtig mitkriegst.“

Auch ein gezieltes Training war aus Sicht des 32-Jährigen schwer möglich: „Für uns Flachlandler ist das wirklich komplett was anderes, das kannst du fast nicht trainieren. Wir haben ja nur Hügerl in der Nähe. Da hab ich geschaut, dass ich die halt öfter laufe. Aber da kommst du maximal auf 200 Höhenmeter. Dafür hab ich versucht, immer wenn ich irgendwo Stiegen sehe, dass ich die hinauflaufe oder hinaufgehe.“

Ein paar solche waren auch noch zu absolvieren, bevor der Weinviertler das Ziel erreichte – bei drei Grad Celsius und in einer richtig guten Zeit. Eine Stunde, 42 Minuten und 30 Sekunden bedeuteten Rang 116 im Gesamtklassement unter 876 Teilnehmern. Das überraschte auch Rieder selbst, der lediglich zweimal die Woche läuft und bis dato kein großes Ziel im Ausdauersport hat: „Ich mache das nur als Ausgleich und damit ich mich fit halte.“

Ehrgeizig ist der Jungpapa dennoch, die Top 100 wären eventuell zu knacken gewesen, glaubt er: „Da haben mir nur eineinhalb Minuten gefehlt, das wäre sicher drin gewesen. Aber es ist halt schwer, weil du nicht weißt, ob da noch was kommt (schwierige Passagen auf der Strecke, Anm.). Deshalb hab ich immer geschaut, dass ich noch Reserven habe.“

Freudenberger und Schliesselberger kamen übrigens in 1:55:41 ex aequo auf Platz 230 ins Ziel – für den Gaubitscher auch eine Steigerung, vor einem Jahr hatte er noch zwei Stunden gebraucht. Für ihn heißt es nun wieder Konzentration auf den FC Neudorf. Ex-Frauentrainer Rieder hat indes keine Ambitionen, in den Fußball zurückzukehren: „Ich hab zwar jetzt zwei Angebote gehabt als Trainer, aber ich will diese fixen Zeittermine nicht mehr opfern. Auch wenn du in der zweiten Klasse bist, bist du ja trotzdem drei- bis viermal die Woche am Platz, und wenn du es ordentlich machst, vielleicht auch noch beobachten. Man lernt diese flexible Zeit zu schätzen.“