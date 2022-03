Die Kaserne ist bereit für den Halbmarathon

Groß war die Erleichterung bei LAC-Harlekin-Obmann Markus Reidlinger, als das Bundesheer in der Vorwoche endgültig „Grünes Licht“ gab. Damit wird der 11. Mistelbacher Halbmarathon wie gewohnt in Kooperation mit dem Aufklärungs- und Artilleriebataillon 3 über die Bühne gehen am kommenden Sonntag.

„Wir hätten zwar auch einen Plan B ohne Bundesheer in der Schublade gehabt, aber ich bin froh, dass er jetzt dort liegenbleibt“, frohlockt Reidlinger. Im Rahmen dieses Halbmarathons werden heuer auch die niederösterreichischen Meisterschaften über die 21,195 Kilometer ausgetragen.

Auch an Anfänger und Amateure wurde gedacht

Aber nicht nur für Top-Läufer ist gesorgt, ein Hobbylauf im Rahmen des Volkslaufcups über 10 km wird ebenfalls angeboten. „Wir wollen niemanden ausschließen“, betont Reidlinger.

Da es sich bei der Strecke um einen relativ flachen Rundkurs handelt, werden erstens schnelle Zeiten erwartet und zweitens ist die Schwierigkeit nicht allzu hoch. Startschuss ist um 10 Uhr in der Bolfraskaserne, wo es auch Dusch- und WC-Möglichkeiten gibt sowie ca. um 13 Uhr auch die Siegerehrung im Soldatenheim stattfindet. Wichtig: Für alle Teilnehmer gilt die 3GRegelung!

Auch beim Bundesheer ist die Vorfreude groß: „Nach so langer Pause wieder so ein Event gemeinsam mit dem LAC Harlekin abzuhalten ist toll. Wir sind schon sehr gespannt, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Da ich selbst auch mitlaufen werde, wünsche ich uns einen windstillen Sonntag“, meint Oberstleutnant Herwig Graf vom Aufklärungs- und Artilleriebataillon 3.

Alle Detailinfos und die Voranmeldung gibt es unter www.lac-harlekin.at .