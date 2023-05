Drei Brüder beim Berggerichtslauf in Falkenstein am Stockerl

Etwas sehr Seltenes gab es am Samstag beim Berggerichtslauf in Falkenstein zu sein. Drei Brüder liefen gemeinsam auf der Strecke und alle drei belegten die ersten drei Plätze. „Da kannst du lange suchen, bis du etwas Ähnliches findest“, war auch Fritz Rieder vom Veranstalterverein SC Falkenstein baff.

Ansonsten hatte er aber eher Grund erfreut zu sein: Denn erstens hatte der Wettergott Einsehen bei der zweiten Station des Raiffeisen Weinviertler Laufcups 2023. Am Freitag und Sonntag regnete es wie aus Eimern, am Samstag herrschten optimale Laufbedingungen. Und zweitens war die Teilnehmeranzahl für Rieder und Co. sehr erfreulich: 149 Läufer waren beim Hauptlauf dabei und satte 70 bei den Kindern. „Da sehen wir eine leichte Aufwärtstendenz“, freute sich Rieder. Zum Sportlichen: Da zogen die Bauernfeind-Brüder Mario, Andreas und Tobias alle Blicke auf sich. Da sie familiäre Wurzeln in Kleinschweinbarth haben, wollten sie bei ihrem „Heimlauf“ dabei sein. Am Ende setzte sich der große Favorit, Mario Bauernfeind, vor Andreas und dem jüngsten Tobias durch. Bei den Damen war Anita Auttrit vom LAC Harlekin eine Klasse für sich.

Ältester Teilnehmer war über 80 Jahre alt

Emotional wurde es beim Auftritt von Dietmar Langer aus Strasshof. Der Jahrgang 1940 (!) finishte den anspruchsvollen und schweren Berggerichtslauf in starken 1:08 Stunden. „Da kann sich so manch ein junger Läufe recht eine Scheibe davon abschneiden“, war Rieder schwer begeistert.