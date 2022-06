Eva-Maria Putz 180 Kilometer gelaufen, EM-Limit geschafft

Werbung

„Vereinsintern haben wir schon gerätselt, ob bei uns jemals schon jemand 180 Kilometer am Stück gelaufen ist“, war LAC-Harlekin-Obmann Markus Reid linger ob der Leistung von Eva-Maria Putz baff, denn die 25-Jährige schaffte beim 24-Stunden-Lauf in Zeltweg im Murtal mit 180 gelaufenen Kilometer „locker“ die Qualifikation für die 24-Stunden-Europameisterschaft im italienischen Verona Mitte September. Damit lief die Weinviertlerin um 20 Kilometer mehr als die geforderten 160 und wurde in der Gesamtwertung Zweite, nur ein Mann schaffte fünf Kilometer mehr.

„Es war schon das klare Ziel, das EM-Ticket zu lösen, aber bei so einem Bewerb weißt du nie, was passiert“, erzählt Putz, die bereits im Herbst des Vorjahres beim Lauf „Wien Rundumadum“ die 130 km knackte. Diesmal war es aber eine ganz andere Dimension: „Sicher der härteste Lauf meines Lebens“, gab sie unumwunden zu.

Auf den Geschmack in Sachen Ultralauf kam sie während der Corona-Pandemie, „und dann dachte ich, probieren wir es mal (lacht)“. Bei Ultralauf-Bewerben kommt es vor allem auf die Erfahrung an, weshalb Putz mit ihren zwei Betreuern, beide jeweils kaum älter als 25 Jahre, nicht so ganz ernst genommen wurden. Doch spätestens, als sie auf der Strecke Runde um Runde abspulte, nie das Lächeln auf den Lippen verlor und das EM-Limit knackte, wusste die Konkurrenz ob der Mistelbacher Herausforderin.

Weinviertler Laufcup wird ohne Putz stattfinden

Jetzt gilt es, bis Verona vor allem verletzungsfrei zu bleiben und das Wochenpensum von 100 bis 120 km abzuspulen. Dann könnte auch das Ziel von Putz klappen, an die 190-km-Grenze heranzuschnuppern. Für die Weinviertler Lauffans hat ihr Erfolg allerdings auch einen fahlen Beigeschmack, denn sie wird deshalb auf den Weinviertler Laufcup verzichten (müssen).

„Das ist schade, weil ich glaube, ich hätte gute Chancen auf den Gesamtsieg gehabt. Aber das passt nicht in die Vorbereitung auf die EM rein.“ Bleibt nur noch die anfangs von Reidlinger gestellt Frage offen. Putz antwortet mit einem Grinsen: „Ich kann es mir nicht vorstellen (lacht) ...“