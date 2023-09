Favoritensiege beim Großkruter Jubiläumslauf

30 Jahre Kellerberglauf Großkrut! Grund zum Feiern hatten die Veranstalter des Vereins „De Kruta Ham“ am vergangenen Samstag und wurden bei traumhaftem Laufwetter und gut gelaunten Teilnehmern mit fast 250 Startern in allen Bewerben belohnt.

Schon die Kinderläufe lockten an die 90 Nachwuchsläufer an, beim Hauptlauf waren es dann auch über 100 Männer und Frauen. Dort war Andreas Bauernfeind, der zuletzt die Läufe in Hohenau, Mistelbach und Rabensburg gewann, eine Klasse für sich: Der Jahrgang 1989 bewältigte die Zehn-Kilometer lange Strecke in einer fantastischen Zeit von 36:16 Minuten. Mit Respektabstand folgten ihm Fabain Auttrit vom LAC Harlekin und Leo Hederer vom ULT Deutsch-Wagram.

Bei den Damen ein ähnliches Bild, Kathrin Polke setzte sich mit 39:01 Minuten vorne ab und gewann überlegen vor Anita Auttrit, die genauso wie ihr Mann Zweite wurde, und Conny Fürlinger vom LC Strasshof. Die derzeit in der Gesamtführung auf Platz eins liegende Anna Dersch von den Komaru Runners Hohenau war urlaubsbedingt nicht am Start.

Wie jedes Jahr gab es auch wieder die Ehrung des schnellsten Großkruters und der schnellsten Großkruterin - mit neuen Siegergesichtern: Bei den Damen jubelte Renate Geyer (Jahrgang 1984), bei den Herren Philipp Forreth (Jhg. 2004).

Böhm freute sich, dass alle mithelfen und Großkrut in Bewegung ist

Was Wolfgang Böhm, den Obmann von „De Kruta Ham“, ganz besonders freute: „Dass wir heuer mit einer Vervierfachung der Starter beim Nordic Walken ein außerordentlich großes Starterfeld hatten. Das freut uns besonders, wenn Menschen Freude an der Bewegung haben – egal ob Walken oder Laufen - und hier mitmachen.“

Er durfte bei der Siegerehrung dann auch Bürgermeister Klaus Schütz begrüßen und bedankte sich bei seinen fleißigen Helfern wie Anna Hermann, Regina Poyss oder Klaus Hofer, um nur einige zu nennen.