Favoritensiege beim Veltlinerman in Poysdorf

Ende August fand die 19. Auflage des Veltlinerman in Poysdorf statt - ein Triathlontraining unter Wettkampfbedingungen, wo am Ende der Vereinstriathlonmeister des LAC Harlekin Mistelbach ermittelt wurde.

Die äußeren Bedingungen waren perfekt, los ging es am Poysdorfer Badeteich mit knapp 350 Metern schwimmen, danach 27,5 Kilometer auf dem Rad via Neudorf und zum Abschluss wartete 5,8 km Laufen. „Und unser Hauptziel wurde erreicht, Einsteigern und Newbies eine Möglichkeit zu bieten, sich erstmals zu versuchen“, freute sich LAC-Obmann Markus Reidlinger.

Sieger und Vereinsmeister 2023 wurde der Favorit des Tages, Fabian Auttrit, in 1:14:14 Stunden. Auf den Plätzen landeten Reidlinger selbst (1:24:13) und Roman Hofmeister (1:24:38). Bei den Damen gab ein sehr enges Rennen, in dem sich Katharina Hofmeister in 1:25:39 erstmals durchsetzte - gefolgt von Petra Ehardt (1:26:44) und Andrea Stöger (1:38:00). Im familären Rahmen beim Weingut Ebinger gab es im Anschluss die Siegerehrung und einen gemütliches Abschluss.