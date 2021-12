Kathrin Polke schrieb mit Uni-Team Geschichte

Ruhig ist es geworden in den letzten Wochen und Monaten bei Kathrin Polke vom LAC Harlekin Mistelbach, einer der Aufsteigerinnen des Jahres. Das liegt aber nicht daran, dass die 5.000-Meter-Landesmeisterin aus den Laufschuhen geschlüpft ist; die 24-Jährige studiert vielmehr seit dem Spätsommer über 7.500 Kilometer entfernt von Mistelbach in den USA und verstärkt dort auch das Laufteam ihres Collegeteams.

Kurz vor ihrer Rückkehr über die Weihnachtsfeiertage nahm sich die gebürtige Mistelbacherin Polke Zeit, um mit der NÖN zu reden. Und zwar …

… über den Entschluss, in Amerika zu studieren

„Ich wollte unbedingt noch einmal im Ausland studieren und habe dann über meine Laufleistung ein sogenanntes „Scholarship“ (Anm.: Stipendium) der Lenoir-Rhyne University angeboten bekommen und angenommen.“

… über ihre Universität

„Es ist eine kleine Hochschule mit knapp 2.700 Studenten und liegt in Hickory, North Carolina. Dort studiere ich Business and Administration. Eine sehr idyllische Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern. Wobei das bei uns als Großstadt gilt (lacht).“

… über ihre bisherigen sportlichen Erfolge

„Bis vor Kurzem war die Crosslaufsaison, da habe ich es mit unseren Teams bis zu den Regionals geschafft, wo wir Vierter wurden und das Ticket für die Nationals (Anm.: US-weites Finale aller Colleges) nur um einen Platz verpasst haben. Dennoch war das der größte Erfolg in der Uni Geschichte, und bei einem Wettkampf bin ich in der Einzelwertung Siebente geworden. Nicht schlecht für den Anfang, oder?“

… über das Niveau an ihrer Hochschule

„Der Umfang ist nicht das Problem, sondern mehr das Tempo, daran musste ich mich gewöhnen. Was ich witzig fand: Am Anfang wurden alle Läufer aufgrund ihrer Kilometeranzahl in Trainingsgruppen eingeteilt. Und weil meine so hoch war, habe ich quasi eine eigene Gruppe bekommen (lacht).“

... über ihr Trainingspensum

„Ich habe sieben Einheiten Laufen pro Woche – knapp 80 Meilen, sprich 120 Kilometer. Dazu zweimal Krafttraining. Bei Letzterem merke ich zwar schon meine Defizite, aber dank dem jahrelangen Lauftraining mit Josef (Anm.: LAC-Laufcoach Pernold) war ich gut vorbereitet und habe gemerkt, wie wertvoll das für mich war.“

... über den Teamspirit

„Wir sind eine verschworene Gemeinschaft. Einmal sind wir spontan nach Florida gefahren, um eine Kollegin anzufeuern – Elf Stunden mit dem Auto! Das ist so, als wenn du in Mistelbach beschließt, spontan nach Paris zu fahren.“

… über das Thema Ernährung in den USA

„Das muss jeder für sich entscheiden. Wir essen meist in der Mensa, dort gibt’s alles, von Salat bis Burger, auf jeden Fall aber immer Pommes (lacht).“

… über die Infrastruktur

„Wir haben ein tolles Leichtathletikstadion mit neuer Bahn, dazu einen topmodernen Kraftraum. Außerdem gibt es eine eigene Schwimmhalle, also da ist alles perfekt. Kurios ist nur, dass alle, auch die Sportler, die wenigen hundert Meter zwischen den Trainingsstätten trotzdem mit dem Auto fahren. Mich hat eine Kollegin sogar gefragt, ob ich schon einmal mit dem Zug gefahren bin. Sie bisher nur in Disneyland (lacht).“

… über den American Way of Life

„Viele Klischees stimmen einfach. Aber es gibt Sachen, die mich wahnsinnig machen. Wir haben am Anfang wochenlang kein Besteck gehabt in der Mensa und nur mit Plastikgeschirr gegessen. Da wurde Müll produziert ohne Ende.“

… über das Coronavirus

„Es sind so gut wie alle am Campus geimpft, sonst darfst du nicht studieren. Zudem tragen wir indoor Masken. Also wirklich einschränken tut es uns nicht derzeit.“

… über die Zukunft

„Jetzt startet die Indoor-Saison auf der Bahn, da schaue ich mal, wie es mir so geht, weil ich da keine Erfahrungswerte habe.“