Die Idee eines virtuellen Raiffeisen Weinviertler Laufs bzw. Laufcups war aufgrund der Umstände schnell geboren, die Umsetzung für die Arbeitsgemeinschaft Laufcup allerdings komplettes Neuland. Nicht zuletzt dem Einsatz von Christoph Kopp vom LC Cafe Haferl in Sachen Technik und Günter Pauser vom ULT Deutsch-Wagram war es zu ver danken, dass der virtuelle Wald- und Wiesenlauf in Spannberg von vergan genen Montag bis Samstag ein voller Erfolg war. So lange hatten knapp 100 Teilnehmer Zeit, die sechs Kilometer von Spannberg auf einer Strecke ihrer Wahl zu absolvieren, die Daten mittels GPS oder Uhr aufzu zeichnen und dann den Organisatoren des Laufcups zu schicken.

So gab es am Ende auch eine Ergebnisliste, die Alexander Bichl in 20:22 Minuten bei den Herren und Natalia Steiger-Rauth vom LMB Mittelburgenland bei den Damen (in 24:48) anführten. Für Markus Reidlinger, den „Mastermind“ hinter der Idee – er ist ebenfalls ein Teil der ARGE Laufcup – ging es aber am Ende um etwas anderes, wie er verrät: „Wir wollten so viele Sportler wie möglich motivieren. Dabei gab es viele Geschichten und verschiedenste Motivationen. Vom Laufcomeback über die Stamm läufer oder einfach nur den Wettkampfgedanken, alles war dabei. Das war echt schön.“

Und deshalb geht es auch so weiter: Auch bei der zweiten Station in Falkenstein Anfang Mai, die jetzt nicht ausgetragen werden kann, soll der Laufcup zumindest virtuell stattfinden.