Lauf der Rekorde ging in Wolkersdorf über die Bühne

„Ein Riesenerfolg“, antworte Organisator Stefan Schamböck vom LC Wolkersdorf auf die Frage, wie die vierte Station des Raiffeisen Weinviertler Laufcups am vergangenen Samstag denn war. Er liegt richtig, denn mit satten 550 Teilnehmern in allen Bewerben gab es einen neuen Teilnehmerrekord. Und auf der Strecke knallte Sieger Vinzent Klaus auch noch einen neuen Streckenrekord auf den Asphalt: Er lief die Zehn-Kilometer-Strecke in 34:37,5 Minuten. Dabei war bis einen Tag vor dem Lauf noch nicht sicher, ob er überhaupt an den Start gehen würde.

Landete Klaus doch erst am Freitag in Wien, nachdem er die letzten vier Monate beruflich in den USA war. „Er ist extra für uns eingeflogen“, kommentierte Schamböck launig, um noch anzufügen: „Aber wir wussten schon: Wenn er kommt, dann wird er nur schwer zu schlagen sein.“ So wie Kathrin Polke vom LAC Harlekin Mistelbach bei den Damen in 40:12,7. Erstmals wurde auch das Wolkersdorfer Double ausgetragen, sprich, es gab auch Teilnehmer, die sowohl beim 5-km- als auch 10-km-Lauf teilnahmen. Die Siegergesichter: Alexander Rößler und Katharina Reitmayer.

Der Regen sorgte für eine kurze Pause

Noch mehr Strahlen im Gesicht hatte Schamböck über 180 (!) Teilnehmer bei den Kinderläufen. Da störte selbst eine kurze Unterbrechung wegen eines heftigen Gewitters nicht. „Darauf waren wir vorbereitet, haben extra ein paar Zelte aufgestellt, damit keiner im Regen stehen musste“, berichtete Schamböck.

Weiter geht es nun am 24. Juni mit dem Lauf in Zlabern, der im Rahmen des Laufcups seine Premiere feiert.