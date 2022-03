Schnellster „Eisbär“ des Weinviertels

Werbung

Schöner Erfolg für den Ungerndorfer Thomas Appel: Nach zwei virtuellen 28-Kilometer-Läufen im Jänner und Februar lief der 41-Jährige im März beim Finale des Eisbären Cups 2022 in Wien real und finishte die 28 km in 2:10:43 Stunden – damit gewann er die Gesamtwertung. „Das war gleichermaßen erstaunlich und erfreulich“, strahlte Appel.

Im Training für den Wien-Marathon

Ansonsten befindet sich der Weinviertler derzeit im Training für den Wien-Marathon Ende April. Dafür absolviert er einen Zwölf-Wochen-Plan, bei dem er sechs Tage pro Woche trainiert und wöchentlich zwischen 70 und 85 Kilometern läuft.

Ein weiteres spannendes Projekt für den Ungerndorfer ist die „Ultra Challenge 2022“. Bei dieser Challenge geht es darum, im heurigen Jahr mindestens 2.022 km laufend zu absolvieren. Warum er das macht, erklärt Appel so: „Laufen ist für mich wie ein Kurzurlaub. Die erste Stunde laufe ich für den Körper die zweite Stunde für die Seele.“ Abseits der Laufstrecken will er zudem wieder den Burg-Benefizlauf in Laa/Thaya organisieren.