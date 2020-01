Erstmals veranstaltete der Kleinebersdorfer Freizeitclub KFC am Samstag einen Winter-Crosslauf mit Unterstützung des USVG Großrußbach und der Raika. Der Lauf zählt dabei zur „Illegalen“ Crosslaufcupserie, wie sie die Cheforganisatoren Josef Brenner und sein Team der Tri-Team Musketiere aus Großengersdorf launig nennen.

Was ist darunter zu verstehen? Hintergrund ist im Prinzip ein „Running Gag“, und zwar, dass man all jene kleinen, aber feinen Crossläufe, die nicht zur Weinviertler Winterlaufserie zählen, so zusammenfasste.

LAC-Harlekin-Mistelbach-Obmann Markus Reidinger, einer der Organisatoren der WV Winterlaufserie, konkretisiert: „Bei denen steht noch viel mehr als bei den anderen Läufen der einfache und gemütliche Rahmen, aber eben unter Wettkampfbedingungen, im Vordergrund.“ 69 Starter nahmen die 5,5 Kilo meter lange anspruchsvolle Strecke rund um das Großrußbacher Sportzentrum in Angriff. Für die jeweils ersten Drei gab’s Pokale und für die Gesamtsieger prachtvolle Geschenkkörbe.

Das Laufevent wurde dabei durch den anhaltenden Schneefall zum echten Wintercrosslauf. Florian Hasitzka vom Team Behuha war mit einer Siegerzeit von 21:03,4 Minuten der Schnellste vor Andreas Perstinger. Schnellste Frau war Katharina Hofmeister in 28:09,2 vor

der Großrußbacherin Johanna Böhm. Für USVG-Obmann Helmut Rötzer war es ein Top-Event, und er dankte auch allen freiwilligen Helfern.

NOEN Bei den Damen war Katharina Hofmeister eine Klasse für sich.

Insgesamt gibt es heuer sieben Termine, die nächste Station findet am Samstag in Pillichsdorf statt. Für Reidlinger ist der neue Lauf ein Beispiel, dass „mittlerweile auch im Winter gerne gelaufen wird, und die rege Nachfrage beweist, dass diese Angebote angenommen werden.“