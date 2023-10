Poysdorfer Winzerlauf-Jubiläum als Europameisterschaft

Ein besonders Jubiläum feierte die vorletzte Station des Raiff-eisen Laufcups, der Poysdorfer Winzerlauf. Er wurde am vergangenen Samstag zum 40 Mal ausgetragen und zählt damit zu den ältesten Läufen im Weinviertel. Cheforganisator Markus Reidlinger gelang es, mit seinen vielen Unterstützern, wieder ein Top-Event auf die Beine zu stellen. Es sollte sich, wie in den letzten Jahren, alles rund um die Teilnehmer drehen. „Mit so vielen Kindern, aber auch Hobbyläufern und Nordic Walkern wie selten zuvor, lagen wir damit auch genau richtig“, strahlte Reidlinger. Am Ende waren es insgesamt xy Teilnehmer in allen Bewerben. Ein besonderes Highlight war heuer die Teilnahme der belgischen, tschechischen und österreichischen Eisenbahnen – unter der Leitung des Obmanns des Eisenbahner Sportvereins, Gerald Hörmann.

Rein sportlich war das Bild in den Hauptbewerben deshalb anders, da die Athleten der Eisenbahn der Veranstaltung ihren Stempel aufdrückten. So kamen die Sieger, Novak Vojtech (VSK Univerzita Brno) sowie Tjeerdsma Mariska (SNCB Belgium Railway Team), aus dem Ausland, wobei Letztere sogar die Seriensiegerin und Landesmeisterin Katrin Polke in die Schranken weisen konnte. „Das hatte was von einer kleinen Europameisterschaft“, freute sich Reidlinger. Besonders wichtig für die Umsetzung waren wenige einzelne Partner, wo zu einer lokalen Bank noch die Gesunde Gemeinde Poysdorf auch das Sportland NÖ erstmals dazugehörte. So konnte für die Teilnehmer ein rundes Paket geschnürt werden. „Viele ließen den Nachmittag dann beim Sturmfest ausklingen bei ausgelassener und guter Stimmung“, so Reidlinger.