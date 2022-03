WM-Teilnehmer Steinhammer war eine Klasse für sich

Werbung

Beim Comeback nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause herrschte beim 11. Kasernen-Halbmarathon endlich wieder Hochbetrieb in der Bolfras Kaserne Mistelbach. Als Belohnung für die erneute Austragung fanden in diesem Rahmen auch die niederösterreichische Landesmeisterschaft im Halbmarathon am Sonntag statt.

Dabei setzte ein Top-Läufer ein Ausrufezeichen: Christian Steinhammer. Der 33-Jährige vom ULC Riverside Mödling – Halbmarathon-WM-Teilnehmer von 2020 und mit einer Bestzeit von 1:03:37 – war eine Klasse für sich und deklassierte die Konkurrenz. In knapp 1:10 Stunden war er über zwei Minuten schneller als der erste Verfolger.

„Ich glaube, so schnell war noch niemals jemand im Rahmen unserer Veranstaltung“, staunte Markus Reidlinger, Obmann des Veranstaltervereins LAC Harlekin Mistelbach. Noch deutlicher war der Erfolg von Sandra Schauer bei den Damen, die zehn (!) Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte hatte.

Aber auch der „normale“ Halbmarathon und Volkslauf zog Läufer an, Bürgermeister Erich Stubenvoll schickte über 160 Teilnehmer auf die Strecke. Ein Beispiel für die vielen tollen Leistungen der Hobbyläufer war der 74-jährige Josef Ratteneder aus Maria Anzbach, der in seiner Altersklasse in 2:23 Stunden Zweiter wurde. Die Zusammenarbeit zwischen den „Harlekinen“ und dem Bundesheer, genauer gesagt dem Artillerie- und Aufklärungsbataillon III, rund um Komandant Oberst Hans-Peter Hollweg, funktionierte einmal mehr einwandfrei. „Nächstes Jahr gerne wieder“, so Reidlinger.