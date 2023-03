Wolkersdorf kam beim Crosslauf auf den Hund

Werbung

Mit dem Wolkersdorfer Crosslauf ging am vergangenen Sonntag die Crosslaufsaison endgültig zu Ende. Knapp 60 Teilnehmer sorgten für ein tolles Teilnehmerfeld, die knapp sechs Kilometer lange Strecke rund um den Hochleithner Wald war zudem durchaus anspruchsvoll.

Interessant war dabei die hohe Dichte an Hunden bei Laufen. Initiiert von Peter Schindler, einem Mitglied des Veranstaltervereins LC Wolkersdorf, nahmen insgesamt elf Mensch-/Hundepaarungen an diesem Lauf teil. Das nennt sich Canicross und ist eine Sportart, bei der Hund und Mensch zusammen in einem Team laufen. „Das war mal etwas anderes“, schmunzelte Stefan Schamböck, Organisator und Obmann des Laufclubs.

Bei den Menschen waren bei den Herren der junge Ben Balik vom KUS ÖBV Pro Team und LC Wolkersdorf der Schnellste. In 23:22,0 Minuten lag der Youngster Jahrgang 2008 deutlich vor Reinhard Müller vom LC Erdpress (in 23:45,7) und Alexander Bichl (23:49,5).

Noch dominanter war die schnellste Dame, Katharina Hofmeister vom LAC Harlekin. In 28:26,2 Minuten siegte sie mit riesigem Vorsprung auf Katharina Reitmayer (29:11,7) und Petra Bergauer (29:14,9).