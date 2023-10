Wolkersdorfer läuft zum 10km-Straßenmeistertitel

Super Laufwetter herrschte bei der 11. Auflage des NV-Citylaufs, der von der Union St. Pölten traditionell am St. Pöltner Rathausplatz - seit 2016 als Nightrace - abgehalten wurde.

Sportliches Highlight war aber der Hauptlauf über 10 Kilometer, in dessen Rahmen auch Niederösterreichs Landes-meister im Straßenlauf 2023 gekürt wurden. Und da drückte ein Weinviertler dem Bewerb seinen Stempel auf: Vinzent Klaus.

Denn der 31-Jährige vom LC Wolkersdorf gewann in 32:17 Minuten vor Klaus Vogl (Anm.: Amstetten) und dem für Union St. Pölten laufenden St. Veiter Kevin Wallner den Sieg davontrug – und darf sich Landesmeister nennen!

„Damit habe ich nicht gerechnet, schon gar nicht als ich Timon Theuer auf der Nennliste sah, der definitiv der Stärkste gewesen wäre. Mit einerm Top-drei-Platzierung habe ich naber schon ein wenig spekuliert. Das es der Sieg wurde, ist die Kirsche auf der Torte“, so ein sichtlich überraschter Klaus im NÖN-Gespräch. Aber da angesproch-ener Theuer, immerhin schon einmal Staatsmeister über 10 km und einer der nationalen Halbmarathon Top-Läufer, dann doch nicht in der Landeshauptstadt auftauchte und Klaus gute Beine hatte, war der Weg für ihn frei. „Wir waren ja lange Zeit in einer großen Gruppe unterwegs, weshalb ich nicht wirklich Tempoarbeit machen musste. Da habe ich dann schon schnell gemerkt, dassich noch Reserven habe“, resümierte Klaus, der im Zielsprint knapp das bessere Ende für sich hatte.

Die Grundlagen dieses Erfolgs liegen in den USA

Für Klaus gibt es einen Grund, weshalb es heuer so gut läuft: „Ich war ja im ersten Halbjahr beruflich in den USA und habe dort so gut trainieren können, wie noch nie. Davon profitiere ich heute noch.“ Stimmt, beim Heimlauf in Wolkersdorf im Juni triumphierte er ja nur wenige Stunden, nachdem de Flieger aus Amerika gelandet war.

Für das kommende Jahr will Klaus nun seinen Fokus auch auf den Halbmarathon legen, „der meinem Laufstil entgegenkommen sollte“, wie er meint. Also die nächsten Erfolge sind wohl nur eine Frage der Zeit.

Das glaubt auch Stefan Schamböck, Obmann des LC Wolkersdorf und Freund von Klaus: „Eine Wahnsinnsleistung bei der Dichte im Feld. Wir im Verein sind verdammt stolz auf ihn. Vielleicht spornt es ja den einen oder anderne Hobbyläufer in Wolkersdorf und Umgebung an.“