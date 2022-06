Zwei „Harlekine“ hatten Spaß beim Pfingstlauf

Werbung

Lange war nicht ganz gewiss, ob und wie der Neudorfer Pfingstlauf heuer stattfinden würde. Am Ende überzeugte das Team, zusammengesetzt aus dem Fußballverein FCN und dem Tri Team Neudorf, mit gewohnter Zusammenarbeit und familiärem Rahmen, und die elfte Auflage dieses Fixpunktes im Rennkalender des Raiffeisen Weinviertler Laufcups enttäuschte nicht.

Rein sportlich führte diesmal kein Weg an zwei „Harlekinen“ vorbei. Neben Alexander Gube vom LAC Harlekin, der Andreas Bauernfeind & Co. relativ souverän in Schach halten konnte, war auch eine „Heimaturlauberin“ bei den Damen nicht zu schlagen. Kathrin Polke, die ja seit dem letzten Spätsommer in den USA – über 7.500 Kilometer entfernt von Mistelbach – in North Carolina studiert, schaute vorbei und dominierte, obwohl sie nicht ganz fit war.

Ein Ex-Kicker verpasste knapp „magische Grenze“

Mit Anna Dersch auf Platz zwei überzeugte eine weitere Athletin der Bezirkshauptstädter, während Rang drei in der Region blieb und an Sabrina Wurmbauer vom Tri Team Neudorf ging. Stark war auch der Neo-Neudorfer und ehemalige Kicker Patrick Rieder als schnellster Einheimischer. Allerdings musste er ein wenig Lehrgeld zahlen und blieb unter der magischen 40-Minuten-Grenze.

Auch wenn die Teil nehmerzahlen wie bei vielen Läufen in den letzten Wochen und Monaten quer durch ganz Österreich nicht überragend waren, steht am Ende ein gelungener Laufabend mit gemütlichem Ausklang, bei dem doch einige hoffnungsvolle Stimmen laut wurden, dass es auch nächstes Jahr wieder eine Station im Norden des Weinviertels geben soll ...