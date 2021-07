Vergangenes Wochenende fanden quer durch ganz Österreich die Landesmeisterschaften der Leichtathletik statt. Dabei sorgten auch Mistelbacher Top-Athleten für Aufsehen, zwei in St. Pölten und einer in Kapfenberg. Aber der Reihe nach:

Bei den NÖ-Titelkämpfen auf der Union-Sportanlage in St. Pölten setzte Kathrin Polke vom LAC Harlekin ein Ausrufezeichen. Die 23-Jährige siegte sensationell über 5.000 Meter in der allgemeinen Klasse, in 18:18,86 Minuten holte sie sich den ersten Meistertitel auf der Bahn. „Sie hat schon in den letzten Monaten gezeigt, dass mit ihr auch auf der Bahn zu rechnen ist“, war LAC-Obmann Markus Reidlinger stolz auf sein erfolgreiches Vereinsmitglied.

In der Altersklasse Unter-18 gewann die Rabensburgerin Pia Buchta die 400 Meter Hürden in 52,20 Sekunden.

Weiter südlich, genauer gesagt im oststeirischen Kapfenberg, war Hürdensprinter Andreas Wolf aus Wolkersdorf als Gast bei den steirischen Landesmeisterschaften. Der 19-Jährige des ULC Weinland überraschte dort aber die Konkurrenz und sich selbst, denn mit 53,43 Sekunden stellte er eine neue persön liche Bestleistung über 400 Meter Hürden auf – und das, obwohl er seit Monaten an Schmerzen im Knöchel laboriert. Damit schaffte er auf den letzten Drücker auch das Limit für die Unter-20-EM im estnischen Tallin (Anm.: 53,50), denn am Sonntag war die Deadline ...

„Ich bin einfach nur megahappy. Damit war nicht zu rechnen, weil ich dachte schon, dass die Form futsch ist nach sechs Wochen Pause. Aber scheinbar hat es geholfen, ohne Druck und Erwartung zu laufen.“ Wolf lief bei den steirischen Titelkämpfen nur deshalb mit, weil die Konkurrenz dort stärker war als in St. Pölten. Und ein Geheimrezept verriet er der NÖN auch, weshalb er doch gut drauf war: „Ich habe mir in den letzten Tagen den Ergometer vom Opa in den Garten gestellt, das hat wohl geholfen (lacht).“