Silber! Andreas Wolf ist wieder da

Vergangenes Wochenende fanden im Drei-Tannen-Stadion in Reutte (Tirol) die österreichischen Meisterschaften der Altersklassen Unter-18 und U23 statt. Dabei setzten auch die Nachwuchsathleten des ULC Weinland ordentliche Akzente.

Mit den beiden Wolkersdorfern Andreas Wolf und Philipp Schindler zeigten zwei Herren auf: Ersterer wurde in 49,17 Sekunden Zweiter im 400-Meter-Lauf der U23 und Zweiterer in 58,60 s Dritter über 400 m Hürden in der U18. Für Wolf war es ein Comeback nach Verletzungspause, seine eigentliche Spezialdisziplin, die Hürden, lässt er aber noch aus.

Für eine Überraschung sorgte die Ortherin Laura Ripfel. Die 800-Meter-Spezialistin versuchte sich diesmal über die 400 m Hürden, sie nannte erst wenige Tage zuvor für diesen Bewerb – und prompt lief die 19-Jährige in 63,67 Sekunden auf Platz zwei hinter Sophie Kreiner, die in persönlicher Bestzeit von 62,70 gewann. Wie das ging, erklärt Trainerin Ingrid Grießel: „Sie hat einfach eine irrsinnig gute Basisausbildung, weshalb der Umstieg leicht war. Und die Hauptsache ist, dass es ihr Spaß macht.“

Mit der 4x100-m-Staffel holte Ripfel zudem gemeinsam mit Lena Spazirer, der Rabensburgerin Pia Buchta und Larissa Tiefenbacher noch Rang vier.