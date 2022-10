ULC Weinland war eine Klasse für sich

Werbung

Bei herbstlichen Bedingungen kämpften die Teams des ULC Weinland zum Saisonabschluss um die Landesmeistertitel im Mehrkampf.

Diese wurden in der Allgemeinen Klasse sowie drei Nachwuchsklassen (U20, U18, U16) am LAZ in Wien ausgetragen. Am Ende gab es Grund zum Jubeln für den ULC um Trainerin Ingrid Grießel: Im Zehnkampf der Männer flog der Paradezehnkämpfer Daniel Steindl erwartungsgemäß zum Sieg, Silber holte Pascal Bohynik in der allgemeinen Klasse, Philipp Schindler gewann bei seinem zweiten Zehnkampf in der U18 Klasse ebenfalls Silber; gesamt gewannen sie auch die Teamwertung.

Klar konnte der ULC Weinland auch die Frauen-Teamwertung für sich entscheiden. Die Rabensburgerin Pia Buchta zeigte sich in der U18-Klasse nach langer verletzungsbedingter Pause in guter Form, sie übersprang im Hochsprung 1,59 Meter und holte so Silber.