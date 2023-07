Wolkersdorfer Wolf verpasst EM-Highlight

Der Wolkersdorfer Andreas Wolf ist aktuell vom Pech verfolgt. Der 21-Jährige wird sein ganz großes Highlight in dieser Saison verpassen, seine letztmögliche U23-EM, die von 13. bis 16. Juli im schwedischen Espoo über die Bühne gegangen wäre.

Grund ist ein Muskelfaserriss, den er sich am 16. Juni bei einem Leichathletik-Event in Graz zugezogen hatte. Wolf hoffte auf ein rechtzeitiges Comeback, trainierte viel am Rad und im Wasser, um die Muskulatur noch zu schonen, ließ am Wochenende auch noch die Staatsmeisterschaften in Bregenz aus, weil er das EM-Limit über die 400 Meter Hürden ohnehin schon zuvor gelaufen war – alles umsonst. Die Verletzung war letztlich zu gravierend, die Hoffnung auf das schnelle Comeback verpuffte.

„In Graz sind schon einige Tränen geflossen“

Was mental schwer zu verkraften ist, wie der junge Sportler zugibt: „In Graz selbst und danach sind schon einige Tränen geflossen. Weil man sich ja doch lange darauf vorbereitet, intensiv trainiert, viel Zeit, Geld und Energie reinsteckt. Es steckt einfach so viel dahinter, da ist es dann super frustrierend, wenn es nicht aufgeht.“

Generell habe er schon die letzten Jahre immer wieder Probleme mit dem hinteren Oberschenkel gehabt, erinnert sich Wolf: „Dass ich das noch immer nicht in den Griff bekommen habe, ist halt bedenklich. Aber ich werde weiterhin alles Mögliche dafür tun, auch wenn es mental schwierig für mich ist. Leider Gottes gehört das zum Sport dazu.“

Wie er heuer noch weitertut, weiß der Sprinter, der sich gut in Form fühlte, noch nicht. Die Optionen: noch späte Wettkämpfe im September mitnehmen oder sich schon vorzeitig auf das nächte Jahr vorbereiten.