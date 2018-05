Ein turbulentes Halbjahr liegt hinter dem Münichsthaler Beachvolleyball-Ass Franziska Friedl. Zunächst trainierte sie noch ohne fixe Partnerin über den Winter in Wien am Stützpunkt mit dem österreichischen Nationalteam.

„Ich wusste bis März noch nicht wirklich, mit welcher Partnerin ich diese Saison bestreiten werde“, erklärt die 20-Jährige. Aufgrund einer Verletzung bei einer der beiden Strauss-Zwil linge (Teresa), einem Top-Duo Österreichs, bekam sie kurz fristig das Angebot von Nadine Strauss, mit ihr zu spielen. „Das hat mich sehr gefreut und geehrt, weil sie zu den besten Spielerinnen zählt. Mit ihr habe ich diese Saison die Chance, auch international Fuß zu fassen.“

Erstes gemeinsames Turnier war ein sogenanntes One-Star-Tournament (Anm.: International gibt es Turniere zwischen einem und fünf Sternen). Beide starteten im Haupt bewerb, belegten aber, durch einen Virus geschwächt, „nur“ Platz 13.

Besser lief es beim Three-Star-Tournament im türkischen Mersin. Dort mussten Friedl/Strauss zuerst durch die Qualifikation, wo sie sich mit zwei 2:0-Siegen in den Hauptbewerb brachten, „was für uns ein Riesenerfolg war!“ Am Ende gab es Platz 25.

Zurück in der Heimat gab es dann auch den ersten Turniersieg: Beim „Pro80“-Turnier in Graz gewann das Neo-Duo alle Spiele und belegte folgerichtig den ersten Platz. Letzte Woche ging es dann wieder zurück in die Türkei, wo es bei einem weiteren One-Star-Tournament den neunten Platz gab. „Anfangs war es noch ein wenig zaghaft, aber wir spielen uns immer besser ein. Von Spiel zu Spiel ist eine Steigerung erkennbar. Was noch dazukommt: Wir verstehen uns auch abseits des Platzes sehr gut“, so die Weinviertlerin.

Weiter geht es Mitte Juni mit einem Turnier in Baden.