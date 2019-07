Wer auf der Autobahn schon einmal in die falsche Richtung unterwegs war oder eine Ausfahrt verpasst hat, der freut sich, wenn die nächste Umkehrmöglichkeit in fünf Kilometern wartet. Mit dem Auto sind das nur wenige Minuten Fahrtzeit; wie lange es in Laufschuhen dauert, kann man am 7. September in Drasenhofen herausfinden. Dann findet nämlich, wie die NÖN exklusiv erfuhr, der Mammut-Lauf 2.0 statt, und zwar auf der fünf Kilometer langen Umfahrung Drasenhofen. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung des Autobahnlaufs auf dem damals neuen Teilstück der Nordautobahn A5 zwischen Schrick und Poysbrunn im Dezember 2017. Initiatoren sind wieder die Asfinag und der LAC Harlekin Mistelbach.

Dessen Obmann Markus Reidlinger erklärt die Beweggründe: „Nachdem es damals so gut geklappt hat, sind wir wieder in Kontakt getreten und waren uns schnell einig, wieder so ein Event auf die Beine zu stellen. Auch weil es der Asfinag wichtig war, dass es keine kommerzielle Veranstaltung wird und wir ja nicht auf Gewinn aus sind.“

Im Gegensatz zur Premiere vor knapp zwei Jahren wird es diesmal nur einen Fünf-Kilometer-Bewerb geben, und zwar vom Kreisverkehr bei der Auffahrt bis zu jenem bei der Abfahrt.

Trotzdem rechnen Reidlinger und Co. wieder mit rund 500 Teilnehmern, im Gegensatz zur Premiere gibt es aber heuer kein Limit. Zusätzlich will Reidlinger auch die Gemeinde Drasen hofen involvieren: „Wir werden uns auch mit den ortsansässigen Vereinen zusammensetzen, um sie einzubinden. Wir wollen ihnen da auf gar keinen Fall etwas wegnehmen, sondern sie direkt einbinden.“